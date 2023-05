Κόσμος

Εκλογές στην Αλβανία: Νίκη Μπελέρη στη Χειμάρρα

Ο Φρέντι Μπελέρης επικράτησε του Γκιόργκι Γκόρο. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους ομογενείς.

Ο προφυλακισμένος Φρέντι Μπελέρης επικράτησε στις δημοτικές εκλογές για τον δήμο Χειμάρρας έναντι του Γκιόργκι Γκόρο, υποψήφιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και «εκλεκτό» του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Στο άκουσμα της είδησης οι ομογενείς ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

Από την καταμέτρηση δεν έλειψε η ένταση, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ότι προκύπταν παύσεις της διαδικασίας.

Ο κ. Μπελέρης κατηγορείται για απόπειρα εξαγοράς ψήφων, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για αδιανόητη και απαράδεκτη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε την Κυριακή στο Λαύριο.

Επίσης στις εκλογές στο δήμο Φοινίκης νικητής είναι ο υποψήφιος του Κόμματος των Ελλήνων για το Μέλλον (ΜΕΓΑ) σε συνασπισμό με το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, Ρωμαίος Τσάκουλης με 41 % των ψήφων έναντι 29 % αντίστοιχα που πήραν οι δύο αντίπαλοί του.

Στο δήμο Δρόπολης, νικητής με 80% των ψήφων είναι ο υποψήφιος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Δημητράκης Τόλης

