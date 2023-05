Παράξενα

Απάτη: Επιχειρηματίας έγινε παπάς για να γλιτώσει τα φέσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιχειρηματίας έβαλε ράσα για να ξεφύγει από τα χρέη του. Πού και πώς τον εντόπισαν τα θύματά του.

Μια απίστευτη ιστορία απάτης έχει δει το φως της δημοσιότητας στην Πάτρα, με έναν επιχειρηματία και πατέρα έξι παιδιών που έγινε παπάς για να γλιτώσει τα χρέη.

Συγκεκριμένα πριν από 14 χρόνια ο συγκεκριμένα άνδρας, που έγινε ιερέας δραστηριοποιούνταν ως επιχειρηματίας και είχε ως βασική ασχολία το εμπόριο δερμάτων.

Ωστόσο, όταν τα πράγματα δεν πήγαν καλά και βρέθηκε χρεωμένος αποφάσισε να κλείσει την επιχείρησή του και να εξαφανιστεί. Θύματα του πρώην επιχειρηματία από την Πάτρα κατάφεραν να τον εντοπίσουν ύστερα από χρόνια μέσω των social media και έκπληκτοι ανακάλυψαν ότι ο είχε γίνει ιερέας.

Τον εντόπισαν και ζήτησε χρόνο

Αξίζει να αναφερθεί ότι κάποια από τα θύματα του κατάφεραν να τον συναντήσουν στο νεκροταφείο, την ώρα που τελούσε κηδεία. Όταν τα θύματα ζήτησαν τα χρήματά τους πίσω, τότε εκείνος τους είπε να περιμένουν και πως θα τα επιστρέψει σιγά σιγά, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαλωθιές στα Σφακιά - Θείος 25χρονου στον ΑΝΤ1: Όλα έγιναν σε πέντε λεπτά (βίντεο)

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Μπαρτσελόνα: Διπλό πάρτι τίτλου στη Βαρκελώνη (εικόνες)