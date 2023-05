Νέο Μεξικό: Έφηβος με τρία όπλα έσπειρε τον θάνατο σε γειτονιά (εικόνες)

Ο 18χρονος μακελάρης χρησιμοποίησε τρία όπλα πυροβολώντας στην τύχη περαστικούς, σπίτια και αυτοκίνητα. Σοκάρει η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα.

Ένας 18χρονος ένοπλος πυροβόλησε στην τύχη περαστικούς, αλλά και εναντίον σπιτιών και αυτοκινήτων, σε γειτονιά του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους έξι προτού η αστυνομία τον σκοτώσει έξω από μια εκκλησία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, προς το μεσημέρι στη συνοικία Φάρμινγκτον, που βρίσκεται περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αλμπουκέρκης, πρωτεύουσας της πολιτείας.

Όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία «αντιμετώπισε σκηνές χάους, με έναν άνδρα να πυροβολεί εναντίον περαστικών στη γειτονιά», δήλωσε ο Μπάρικ Κραμ της αστυνομίας του Φάρμιγνκτον σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί που χτυπήθηκαν στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με τον δράστη, προτού αυτός τραυματιστεί θανάσιμα από την αστυνομία, εξήγησε η εκπρόσωπος της αστυνομίας του Φάρμιγνκτον, η Σανίς Γκονσάλες.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 18χρονος διένυσε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων πυροβολώντας εναντίον των περαστικών αδιακρίτως, προτού τον αντιμετωπίσει η αστυνομία έξω από μια εκκλησία.

Δεν είναι γνωστό το κίνητρό του, διευκρίνισε η ίδια.

Ο ύποπτος φαινόταν να πυροβολεί «ό,τι του ερχόταν στο κεφάλι» και χρησιμοποίησε τουλάχιστον τρία όπλα, ένα από τα οποία ήταν ημιαυτόματο τουφέκι AR-15, σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Φάρμιγκτον Στιβ Χέμπε, προσθέτοντας ότι ο δράστης πυροβόλησε εναντίον «τουλάχιστον έξι σπιτιών και τριών αυτοκινήτων».

??#UPDATE: New footage shows a male suspect that killed four people and injured two police officers at the church in Farmington, New Mexico Police later killed the suspect pic.twitter.com/FaI9zUy86z