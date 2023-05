Κόσμος

Ένοχος για σεξουαλική επίθεση ο τέως Μητροπολίτης Κιτίου Χρυσόστομος

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση καθώς είναι η πρώτη φορά στα κυπριακά χρονικά που κρίθηκε ένοχος ανώτατος ιεράρχης.

Ένοχο έκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, τον τέως Μητροπολίτη Κιτίου, Χρυσόστομο, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση στο γραφείο του το 1981, σε κοπέλα που ήταν τότε 16 χρόνων.

Στο άκουσμα της απόφασης όσοι ήταν στην αίθουσα ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, ενώ κάποιοι φώναξαν στον κατηγορούμενο πως πρέπει να ντρέπεται και πως προσβάλλει το σχήμα του.

Η υπόθεση θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου για σκοπούς αγόρευσης της υπεράσπισης με σκοπό τον μετριασμό της ποινής.

Σημειώνεται, πως στις 6 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκαν οι τελικές αγορεύσεις της Κατηγορούσας Αρχής, κατά τις οποίες ο δικηγόρος του Μητροπολίτη Μιχάλης Πικής, ζήτησε την αθώωση του πελάτη του, ισχυριζόμενος ότι επηρεάστηκε το δικαίωμά του για δίκαιη δίκη καθώς οι σημαντικότεροι μάρτυρες, είτε έχουν αποβιώσει είτε δεν ήταν σε θέση να καταθέσουν.

