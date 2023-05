Πολιτική

Εκλογές στην Τουρκία - Le Monde: Ο χάρτης με ελληνικά νησιά και η αντίδραση της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών. Ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία απέστειλε επιστολή στη Le Monde. Απέσυραν τον χάρτη.



Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών στη δημοσίευση «παραπλανητικού, τουρκικής επινόησης χάρτη στην αγγλόφωνη έκδοση της γαλλικής εφημερίδας Le Monde στο διαδίκτυο», όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές και μετά τις σχετικές οδηγίες του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γαλλία, Δημήτριος Ζεβελάκης, απέστειλε επιστολή στη Le Monde, στην οποία επεσήμανε τη λανθασμένη πρακτική αναδημοσίευσης χάρτη, ο οποίος απεικονίζει τα αποτελέσματα των εκλογών στην τουρκική επικράτεια συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν και ελληνικά νησιά.

Επιπλέον, ζήτησε την άμεση διαγραφή του χάρτη και την αποφυγή αναπαραγωγής του από την αγγλόφωνη και γαλλόφωνη ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας, προς αποκατάσταση της ορθότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται, καθώς και προς αποφυγή πρόκλησης σύγχυσης στο αναγνωστικό κοινό.

Η εφημερίδα Le Monde έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

Δείτε τον αρχικό χάρτη που προέβαλε η Le Monde, με πηγή από το τουρκικό πρακτορείο Anadolu:

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: αυτοκίνητο χτύπησε κοριτσάκι 2,5 ετών - οδηγούσε ο πατέρας της

Τροχαίο στον Κορυδαλλό: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό - Τραυματίστηκαν παιδιά (εικόνες)

Θεσσαλονίκη - Κύκλωμα κοκαϊνης: Στη φυλακή ο γιατρός κι άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι