Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Η 28η Μαΐου θα γίνει η αρχή του αιώνα της χώρας μας

Ο πρόεδρος της Τουρκίας και μεγάλος νικητής του πρώτου γύρου, αφού ανέτρεψε τα προγνωστικά, καλεί τον κόσμο για έναν μεγαλύτερο θρίαμβο



Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε ανάρτηση στο Twitter σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο πρόεδρος και μεγάλος νικητής του πρώτου γύρου, αφού ανέτρεψε τα προγνωστικά, καλεί τον κόσμο για έναν μεγαλύτερο θρίαμβο.

Μεταξύ άλλων ο Ερντογάν αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η 28η Μαΐου θα γίνει η αρχή του αιώνα της Τουρκίας. Εμείς ως Λαϊκή Συμμαχία δώσαμε την πρώτη δοκιμασία των πιο κρίσιμων εκλογών της χώρας μας, με μεγάλη ευγνωμοσύνη.

Πολεμήσαμε σκληρά χωρίς να υποκύπτουμε στις προκλήσεις, αγνοώντας τις πιέσεις, χωρίς να τρομοκρατηθούμε και χωρίς να τα παρατάμε μπροστά στις δυσκολίες.

Ευχαριστώ τον κάθε ένα από εσάς για τη βοήθειά σας, τις προσπάθειές σας και τις θυσίες σας.

Tarihimizin en yuksek kat?l?ml? secimlerinden biri olan 14 May?s secimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yak?s?r bir solen havas? icinde gerceklesmistir.… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) May 15, 2023

Δοξάζω τον Θεό που μου έδωσε τέτοιους συντρόφους.

Τώρα είναι ώρα να σφραγίσουμε την νίκη της 14ης Μαΐου με έναν ακόμα μεγαλύτερο θρίαμβο».

Στο άλλο στρατόπεδο ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με ανάρτησή του στον λογαριασμό απευθυνόμενος στους νέους αναφέρει «τώρα ας δούμε τι έχουμε στο τέλος της ημέρας; Ένα απύθμενο σκοτάδι... Το έχετε αντιληφθεί; Τα νιάτα σας δεν θα ξανάρθουν. Έχουμε 12 μέρες, αν βγούμε βγήκαμε από αυτό το σκοτεινό τούνελ»

Το σοκ συνεχίζεται στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης καθώς δεν περίμεναν ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Ενδεικτικό είναι ότι κανένας από τους 6 αρχηγούς των κομμάτων της συμμαχίας δεν υπέβαλε υποψηφιότητα στο κοινοβούλιο. Ούτε και τα πρωτοκλασάτα στελέχη της αντιπολίτευσης μπήκαν στο κοινοβούλιο επειδή ήταν τόσο βέβαιοι για την νίκη και θεωρούσαν ότι θα έπαιρναν οπωσδήποτε θέσεις στην κυβέρνηση, συμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πάντως αξιολογώντας το αποτέλεσμα των εκλογών στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) εκτιμούν ότι δεν πήραν την στήριξη που ανέμεναν από τους συμμάχους τους, ιδιαίτερα το Καλό Κόμμα. Μπορεί να αύξησαν τα ποσοστά του κόμματος κατά 3% και τις έδρες τους από 146 στις 169, ωστόσο οι 40 από αυτές τις έδρες ανήκουν στα μικρά κόμματα που το CHP παραχώρησε εντάσσοντάς τα στις λίστες του. Οι πραγματικές έδρες του CHP είναι 126, λιγότερες και από εκείνες που έλαβαν στις εκλογές του 2018.





