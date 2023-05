Αθλητικά

Εφές - Φενέρμπαχτσε: Ο Μίτσιτς αποχώρησε με φορείο και κλάματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάγωσαν όλοι στο παρκέ από την αντίδραση του Μίτσιτς. Φόβοι για σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο του γκαρντ της Εφές.



Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε ο Βασίλιε Μίτσιτς από το τουρκικό ντέρμπι της Εφές Αναντολού με τη Φενέρμπαχτσε, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 27ης αγωνιστικής στην Τουρκία.

Περίπου ένα λεπτό πριν το φινάλε της 3ης περιόδου, ο Μίτσιτς βρήκε γόνατο με γόνατο με τον Μετεξάν Μπιρσέν και οι δύο παίκτες βρέθηκαν για αρκετή ώρα πεσμένοι στο παρκέ.

Ο γκαρντ της Εφές, με κλάμα στα μάτια του αναγκάστηκε να αποχωρήσει με καροτσάκι από το παρκέ και να πάει προς τα αποδυτήρια, ενώ άπαντες στο γήπεδο είχαν παγώσει.

Ο Μπιρσέν και αυτός υποβασταζόμενος μεταφέρθηκε στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε, χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: ο Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1, η “εργαλειοποίηση” και η κόντρα Μαξίμου - ΣΥΡΙΖΑ

Δίκη για το Μάτι: “Αξιωματικοί της Πυροσβεστική ζητούσαν δυνάμεις, ήταν αγανακτισμένοι”

Χανιά: Κοριτσάκι παρασύρθηκε από το ΙΧ του πατέρα του - Δίνει “μάχη” στην ΜΕΘ