Προεδρικές εκλογές στην Τουρκία: Καταγγελίες για παρατυπίες από την αντιπολίτευση

Το CHP δίνει στοιχεία για νοθεία σε πλείστα εκλογικά κέντρα. Η δήλωση του αντιπροέδρου που «δείχνει» τον Ερντογάν.

Σύμφωνα με το επιτελείο της τουρκικής αντιπολίτευσης, οι κατηγορίες του Ερντογάν ότι ο Κιλιτσντάρογλου είναι με το φιλοκουρδικό κόμμα και την τρομοκρατία είχαν επιρροή στο εκλογικό σώμα. «Πρέπει να καταστρέψουν αυτή την αντίληψη στον δεύτερο γύρο», αναφέρεται σχετικά, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Ψήφοι του Ιντζέ πήγαν στον Ογάν. Είναι ψήφοι με εθνικιστικές ιδέες και πρέπει να δοθεί προσοχή σε αυτές. Πρέπει να υπενθυμιστεί η καταστροφή, η διαφθορά και η οικονομική κρίση που έφερε ο Ερντογάν. Να δοθεί έμφαση στην οικονομία, να πουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν περαιτέρω, και ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη κρίση εάν εκλεγεί ο Ερντογάν», αναφέρεται, ενώ έχει προγραμματιστεί συνάντηση των έξι εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, για σήμερα στις 15:00.

Σχετική δήλωση έκανε ο αντιπρόεδρος του CHP, Μουχαρέμ Ερκέκ, ο οποίος κατήγγειλε πως, «στις εκλογές της 14ης Μαΐου είχαμε 192.214 κάλπες και υπήρξαν πρακτικά κάλπης για 99,99%.

Διαπιστώσαμε διαφορά μεταξύ πρακτικών κάλπης και αρχείου Ανώτατου Εκλογικού Συμβουλίου που δόθηκε στο σύστημα σε2.269 κάλπες. Όλες οι ενστάσεις έγιναν από τις 17.00 της Δευτέρας.

Προσδιορίσαμε διαφορά σε 4825 κάλπες για τις βουλευτικές έδρες ενάντια στο CHP και στο IYI κόμμα. Σε κάποιες κάλπες είναι μία ψήφος, άλλα είναι 10 ψήφοι, άλλα είναι 300 ψήφοι. Έχουμε υποβάλει και αυτές τις ενστάσεις.

Όπως γνωρίζετε, διορθώνονται ορισμένα ουσιαστικά λάθη κατά τη σύνταξη των πρακτικών συγχώνευσης στα περιφερειακά εκλογικά συμβούλια».

Και δίνοντας παραδείγματα, σημείωσε ότι, «για την Προεδρία... Σουλτανγκανζί Νουρί Πακντίλ Ανατολίας Γυμνασίου Αριθμός κάλπης 1374. Ο Κιλιτσντάρογλου έλαβε 260 ψήφους και γράφτηκαν 76. Ο Ερντογάν έλαβε 72, μπήκε στο σύστημα ως 248. Έγιναν ενστάσεις, και με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής η ένσταση δικαιολογήθηκε και διορθώθηκε.

Malatya Battalgazi 1. Περιφερειακό Εκλογικό Συμβούλιο. Ο Κιλιτσντάρογλου έλαβε 228 ψήφους στην κάλπη αρ. 1050 και αυτές οι ψήφοι γράφτηκαν στον Muharrem Ince. Διορθώθηκε με απόφαση της περιφερειακής εφορευτικής επιτροπής μετά από ένσταση».

«Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Δεν πρόκειται να τα απαριθμήσω όλα. Τα αποτελέσματα σε όλες τις κάλπες συγκρίθηκαν και ελέγχθηκαν ένα προς ένα και έγιναν ενστάσεις. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες προσφυγής. Παρακολουθούμε κάθε ψηφοφορία, ακόμα κι αν δεν αλλάζει το συνολικό αποτέλεσμα. Στην Βρέμη Γερμανίας, οι ψηφοφόροι είναι 1138, πώς μπορεί οι έγκυρες ψήφοι να είναι 10.680;», κατέληξε διερωτώμενος.

