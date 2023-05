Κοινωνία

Οικιακή βοηθός λήστεψε βίαια ηλικιωμένη και προσπάθησε να... “πετάξει” μακριά

Που και πως έδρασαν η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της, αποκομμίζοντας "χρυσή λεία". Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών., προσπαθιώντας να το σκάσουν.

Μια 55χρονη Γεωργιανή συνελήφθη, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, επειδή σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ληστεία κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε πριν από την αναχώρησή της, με προορισμό την Γεωργία, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης. Ειδικότερα, η 55χρονη μαζί με συνεργό της διέπραξαν βίαιη ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στο σπίτι της στη Γλυφάδα, με λεία 10.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων.

Η συλληφθείσα, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι της παθούσας, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

