Υγεία - Περιβάλλον

Νέο Κέντρο Ημέρας Παιδιού και Εφήβου - Εγκαίνια από την Ζωή Ράπτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το νέο Κέντρο Ημέρας είναι το δεύτερο που τίθεται σε λειτουργία για παιδιά και εφήβους στην Αττική. Οι βασικοί στόχοι και οι υπηρεσίες της δομής.



Το Κέντρο Ημέρας Παιδιού και Εφήβου εγκαινίασε σήμερα στα Μελίσσια, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη. Η δομή δημιουργήθηκε κατόπιν διαγωνισμού, από τον φορέα Θάλπος-Ψυχική Υγεία, με τη συνεργασία της Εταιρίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) και τον Δήμο Πεντέλης, που παραχωρεί τους χώρους για τη στέγασή της.

Το νέο Κέντρο Ημέρας είναι το δεύτερο, μετά το αντίστοιχο στη Μεταμόρφωση, που τίθεται σε λειτουργία για παιδιά και εφήβους στην Αττική. Περιλαμβάνεται στις 106 νέες Δομές Ψυχικής Υγείας που υλοποιούνται στην επικράτεια από το Υπουργείο Υγείας με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, οι οποίες παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Η νέα Δομή έχει ως βασικούς στόχους τον εντοπισμό των αναγκών ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων, τη συνεχιζόμενη υποστήριξη τους, την ενίσχυση της ομαλής κοινωνικής και σχολικής ζωής τους, την κοινωνικοποίηση των παιδιών και των εφήβων μέσα από ομαδικά προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης και την υποστήριξη των γονέων/κηδεμόνων, εκπαιδευτικών και λοιπών επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται με παιδιά και εφήβους. Οι δωρεάν υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας Παιδιού και Εφήβου περιλαμβάνουν την πρόληψη και ενδυνάμωση, τη διάγνωση και θεραπεία, τη συμβουλευτική υποστήριξη και προγράμματα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και ένταξης.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στους κατοίκους των Δήμων Πεντέλης, Βριλησσίων και Κηφισιάς και απευθύνονται σε παιδιά, ηλικίας 4 έως 12 ετών, εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών, νεαρούς ενήλικες ηλικίας 19 έως 23 ετών και γονείς/κηδεμόνες, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας καθώς και εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο των δράσεων του, το Κέντρο Ημέρας αναπτύσσει δράσεις διασύνδεσης και συνεργασίας με Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινωνικές Υπηρεσίας του οικείου Τομέα Ψυχικής Υγείας.

Η δομή στελεχώνεται με διεπιστημονική ομάδα, που περιλαμβάνει ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο, τρεις ψυχολόγους, κοινωνικό λειτουργό και το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό. Για ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6974786950 ή να στέλνουν email στο youth@thalpos.org.gr

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη βράβευσε τον Παύλο Θεοδωράκη, Ειδικό Σύμβουλο Πολιτικής Υγείας του ΠΟΥ Ευρώπης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας, για την καίρια συμβολή του στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2021-2030 καθώς και την μακροχρόνια συνεισφορά του στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που υλοποιείται στην πατρίδα μας.

Ακολούθως η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε: «Τα Κέντρα Ημέρας Παιδιών και Εφήβων είναι οι πλέον ρηξικέλευθες δομές Ψυχικής Υγείας γιατί τα παιδιά μας και οι έφηβοι είναι οι πιο ευάλωτοι. Οι 106 νέες δομές Ψυχικής Υγείας που υλοποιούμε στην επικράτεια με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες και έχουμε ήδη εγκαινιάσει μια πλειάδα από αυτές. Η λειτουργία τους αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, που καταρτίσαμε με ορίζοντα δεκαετίας και εγκρίθηκε από την Βουλή. Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας αποκτά στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την ψυχική υγεία που είναι πλήρως κοστολογημένο».

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος, Αρχιερατικός Επίτροπος Εκάλης-Νέας Ερυθραίας, ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας Θεόδωρος, Πρωτοπρεσβύτερος Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων, η Δήμαρχος Πεντέλης Δήμητρα Κεχαγιά, οι Αντιπεριφερειάρχες Ιωάννης Κεχρής, Πολυτίμη Λεονάρδου και Λουκία Κεφαλογιάννη, ο υποδιοικητής των Νοσοκομείων «Σισμανόγλειο» και «Αμαλία Φλέμιγκ» Ιωάννης Ευθυμιάδης, η πρόεδρος της «Θάλπος» Αθηνά Πάσσιου, ο Ειδικός Σύμβουλος Πολιτικής Υγείας του ΠΟΥ Ευρώπης Παύλος Θεοδωράκης, οι εργαζόμενοι της δομής και πλήθος κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Amber alert για 4χρονο που εξαφανίστηκε

Χάρι - Μέγκαν: Τροχαίο μετά από κυνηγητό παπαράτσι που θυμίζει... Νταϊάνα

FBI: Σύλληψη Έλληνα για μεταφορά τεχνολογίας στους Ρώσους