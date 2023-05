Οικονομία

Εκλογές: Σκυλακάκης, Ηλιόπουλος και Χριστοδουλάκης για τα προγράμματα των κομμάτων (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές συζητούν με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την αξιολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Λίγα 24ώρα πριν ολοκληρωθεί η προεκλογική περίοδος, πολιτικοί αρχηγοί, κομματικοί μηχανισμοί και υποψήφιοι βουλευτές ανά την επικράτεια εντείνουν τις προσπάθειες τους να πείσουν το δυνατόν περισσότερους πολίτες και να κερδίσουν την ψήφο τους, με περιοδείες, επισκέψεις και συναντήσεις, αλλά και με την συμμετοχή τους σε τηλεοπτικές συζητήσεις, όπου συχνά ο διάλογος και η αντιπαράθεση επιχειρημάτων είναι έντονα.

Με πάθος διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου καλούνται να απαντήσουν για τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, μίλησαν την Τετάρτη, με αιχμή το κόστος των προεκλογικών εξαγγελιών των κομμάτων και το κατά πόσον συμφωνούν τα κόμματα να υπολογίζεται αυτό από ανεξάρτητο εκτιμητή, οι

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:





