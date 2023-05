Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: ο Κώστας Σλούκας στον ΑΝΤ1 για το Final Four (βίντεο)

Τι λέει ο Κώστας Σλούκας για τον Ολυμπιακό και την προσπάθεια του να στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Τι δηλώνει για το ματς με την Μονακό.

Ο Κώστας Σλούκας έβαλε την υπογραφή του στην πρόκριση του Ολυμπιακού στο Final Four της Euroleague, με το απίθανο τρίποντο στην Κωνσταντινούπολη στον αγώνα με την Φενέρμπαχτσε.

O ηγέτης του Ολυμπιακού εξέφρασε την πίστη του για την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου στο Κάουνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Game Night Late».

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, «είμαστε στην πηγή και πρέπει να πιούμε νερό».

Οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή την Μονακό, στο δρόμο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής,

Για τον αγώνα με την Μονακό, μετά τις δύο ήττες που μετρά ο Ολυμπιακός, είπε πως «στο κρίσιμο παιχνίδι, θα κερδίσουμε εμείς».

Η ομάδα του Πειραιά ελπίζει να στεφθεί Πρωταθλήτρια Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία της

Η Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα θα αναμετρηθούν στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four.

