“Ζωή” στο ANT1+ με την Μαρία Καβογιάννη και την Κατιάνα Μπαλανίκα ξανά μαζί (εικόνες)

Πάρτε μια γεύση απο όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς ANT1+ Originals.

Στο όγδοο και στο ένατο επεισόδιο της σειράς «ΖΩΗ», που έρχονται την Παρασκευή 19/05 και 26/05 αντίστοιχα, η Μαρία Καβογιάννη και η Κατιάνα Μπαλανίκα ενώνουν ξανά τις υποκριτικές τους δυνάμεις για να διηγηθούν μια συγκλονιστική ιστορία που αποδεικνύει ότι η αγάπη της μάνας δεν γνωρίζει όρια και γίνεται σανίδα σωτηρίας για το παιδί της.

Στην ιστορία αυτή, που είναι χωρισμένη σε δύο μέρη, η Μαρία Καβογιάννη αναλαμβάνει να σώσει έναν δειλό που δεν μπορεί να σκοτώσει πατώντας την σκανδάλη του όπλου του, αλλά εκμεταλλεύεται την ανθρώπινη αδυναμία για αυτοκαταστροφή. Γίνεται «συνεργός» μια μάνας που παλεύει, ακόμα και από τον άλλο κόσμο, να σώσει την ψυχή του παιδιού της και εκείνων που εκμεταλλεύεται και να το βάλει στον ίσιο δρόμο, ακόμα κι αν χρειαστεί να θυσιάσει την ελευθερία του.

Επεισόδια 8 & 9 - «ΜΑΝΤΩ»

Η ιστορία

Η Μαντώ (του γνωστού γένους) κατάλαβε, αφού πέθανε, ότι ο μοναχογιός της είναι μεγαλέμπορος ναρκωτικών. Αν ζούσε, θα του τις έβρεχε. Τώρα που δεν μπορεί, ζητάει τη βοήθεια της Ζωής και της Γιάννας να τον καταδώσουν στην αστυνομία. Δεν επιτρέπεται η προπροπρογιαγιά της να πολέμησε για την ελευθερία κι ο γιος της να αιχμαλωτίζει κόσμο στον εθισμό. Για να το καταφέρουν όμως αυτό, η Ζωή και η Γιάννα, εισχωρούν στο προσωπικό του ως μυστικοί πράκτορες, ώστε να συλλέξουν στοιχεία που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Εάν εσύ ή κάποιος δικός σου έχει πρόβλημα εξάρτησης,

κάλεσε τη Γραμμή Βοήθειας ΚΕΘΕΑ 1145.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης, Εύα Κέσσελρινγκ, Χρήστος Κοντογεώργης, Γιώργος Κοψιδάς

Guest Starring: Κατιάνα Μπαλανίκα, Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρανιώτης, Γιώργος Μακρής,, Άκης Σακελλαρίου, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Μάκης Παπαδημητρίου, Ράσμη Τσόπελα, Μαρία Τσίμα

Co-Stars: Αγγελική Καλοβυρνά, Κώστας Ανταλόπουλος, Κωνσταντίνος Καϊκής, Δημήτρης Ξωξάκος, Σταμάτης Τζίτζας, Κωνσταντίνος Μεγκρέμης

Special Guests: Πάνος Μουζουράκης, Νίκος Γιαννουλίδης, στον ρόλο του «Μικρού Φίλου» η Λίτσα, Κωστής Μαραβέγιας, Νίκος Γιαννουλίδης, στον ρόλο του «Κυρ Βλάση» ο Βλάσης το κουνελάκι

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

