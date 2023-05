Αθλητικά

Οπαδική βία - Νέα Ερυθραία: Χτύπησαν ανήλικους με σιδερογροθιά (εικόνες)

Ακόμα ένα περιστατικό οπαδικής βίας σημειώθηκε αυτή την φορά στη Νέα Ερυθραία. Οι δράστες είχαν μαζί τους μαχαίρια και τσεκούρι. Πώς τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί.



Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το βράδυ της Πέμπτης 17 Μαΐου, στη Νέα Ερυθραία από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, τρία άτομα ηλικίας, 16, 19 και 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους για ληστεία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία, διατάραξη οικιακής ειρήνης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, βραδινές ώρες της 17-5-2023 ομάδα περίπου 25 ατόμων κινούμενοι με αυτοκίνητο και δίκυκλα προσέγγισαν δύο άτομα στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, ένας εκ των οποίων ανήλικος που φορούσε μπλούζα με διακριτικά ομάδας.



Ακολούθως, εκδήλωσαν επίθεση σε βάρος του τραυματίζοντας τον με σιδερογροθιά ενώ παράλληλα τους εξύβριζαν.



Αφού οι παθόντες κατάφεραν να απομακρυνθούν, η ομάδα εκδήλωσε εκ νέου επίθεση σε βάρος 4 ατόμων, εκ των οποίων 3 ανήλικοι, που ήταν στην ίδια παρέα με τους ανωτέρω παθόντες, σε παρακείμενο σημείο.



Τους προσέγγισαν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, φορώντας κουκούλες και κράνη, κρατώντας ξύλινα στειλιάρια, μαχαίρια και τσεκούρι και αφού τους ρώτησαν τις οπαδικές τους προτιμήσεις τους επιτέθηκαν τραυματίζοντάς τους, και αφαίρεσαν το κινητό ενός εκ των θυμάτων.





Προστρέξαντες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν κοντά στο σημείο των επιθέσεων δύο αυτοκίνητα, οι επιβαίνοντες των οποίων φορούσαν κουκούλες και στη θέα των αστυνομικών οι οδηγοί τους ανέπτυξαν ταχύτητα.



Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το ένα από τα δύο αυτοκίνητα, που επέβαιναν οι τρεις συλληφθέντες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ξύλινο στειλιάρι,

ξύλινο ρόπαλο,

μεταλλική τσιμπίδα,

κεραία αυτοκινήτου,

-2- κουκούλες τύπου full face,

μπλούζα με κουκούλα και

σπρέι.

Στη συνέχεια, τους οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς και έπειτα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, όπου ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή τους στις ανωτέρω επιθέσεις και συνελήφθησαν.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

