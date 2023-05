Υγεία - Περιβάλλον

Εγκαινιάστηκε το πρώτο Οικοτροφείο για ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές (εικόνες)

Ένα καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης έγινε σήμερα στα Κάτω Πατήσια, όπου η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη εγκαινίασε το πρώτο στην Ελλάδα Οικοτροφείο για ενήλικες με σοβαρές ψυχικές διαταραχές και διεγερτική συμπεριφορά, οι οποίοι χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας.

Το οικοτροφείο «Άγιος Μάρκος» (Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης τύπου Α7) δημιουργήθηκε κατόπιν διαγωνισμού, από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και λειτουργεί στην 1η και την 2η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, σε συνεργασία με την Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ).

Η λειτουργία του στην πολυπολιτισμική γειτονιά των Κάτω Πατησίων, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο όραμα για το κλείσιμο των ψυχιατρείων, προσφέροντας ένα νέο, αληθινό σπίτι σε 15 ασθενείς, οι οποίοι χρήζουν αυξημένης φροντίδας και μέχρι τώρα φιλοξενούνταν επ’ αόριστον σε ψυχιατρικές κλίνες.

Το Οικοτροφείο «Άγιος Μάρκος» περιλαμβάνεται στις 106 νέες δομές Ψυχικής Υγείας που υλοποιούνται στην επικράτεια με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», οι οποίες παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες.

Οι δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται στην πρωτοποριακή και μοναδική στο είδος της δομή αφορούν την ασφαλή και ευχάριστη διαμονή, σίτιση και ιατρονοσηλευτική περίθαλψη των φιλοξενουμένων, τη διενέργεια θεραπευτικών προγραμμάτων, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, με γνώμονα τις επιθυμίες και τις δυνατότητες κάθε ατόμου.

Το Οικοτροφείο στοχεύει, επίσης, στη δημιουργία ομάδων προσωπικής ανάπτυξης, τη διενέργεια εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για την ευεξία και την προαγωγή της ψυχικής υγείας στην περιοχή για τη μείωση του στίγματος, κάτι που διευκολύνεται από τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα στης συγκεκριμένης γειτονιάς του λεκανοπεδίου Αττικής.

Η νέα δομή στελεχώνεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτή, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχίατρο, νοσηλευτές και το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Η μετάβαση των ασθενών για τη φιλοξενία τους στο Οικοτροφείο «Αγ. Μάρκος» θα πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής Μετάβασης Ψυχικά Ασθενών της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, αλλά και της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιά & Νήσων. Οι ενδιαφερόμενες οικογένειες μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες στο τηλ. 2114188635 ή με αποστολή email στo amkeiasis@gmail.com

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη τόνισε συγκινημένη: «Με τα εγκαίνια του Οικοτροφείου Άγιος Μάρκος, της πρώτης Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης τύπου Α7, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος εγκαινίων και έναρξης λειτουργίας μιας πλειάδας Δομών Ψυχικής Υγείας που δημιουργήσαμε με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και οι οποίες προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες στους πολίτες. Η λειτουργία των Δομών αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που καταρτίσαμε με ορίζοντα 10ετίας και εγκρίθηκε από την Βουλή. Για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες Δομές Ψυχικής Υγείας, καταστήσαμε δυνατή με νομοθετική ρύθμιση την συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία μας, άλλα υπουργεία και κοινωνικούς φορείς. Μεταξύ των δομών που τέθηκαν σε λειτουργία, περιλαμβάνονται οικοτροφεία για την φιλοξενία ατόμων με ψυχιατρικές διαταραχές, ώστε να ολοκληρωθεί η ψυχιατρική μεταρρύθμιση με την ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης και την μεταφορά της φροντίδας των ασθενών στην κοινότητα».

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Πανοσιολογιότατος Πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών Θεοχάρης, εκπροσωπώντας τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, ο Πατέρας Ιωάννης και ο Πατέρας Κύριλλος, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμικής Ανάπτυξης Πολυτίμη Λεονάδρου, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, Μαρίζα Οικονόμου, η πρόεδρος της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ Μαρία Ηλιάκη-Σαρρή, ο γενικός διευθυντής της ΙΑΣΙΣ Νίκος Μπαλτάς, ο Πρόεδρος της ΠΕΨΑΕΕ Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, οι εργαζόμενοι της Δομής και πλήθος κόσμου.

