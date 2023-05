Πολιτική

Εκλογές - Κουτσούμπας: ντροπή και αίσχος ότι ο Τσίπρας απευθύνθηκε στους φασίστες για ψηφαλάκια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε συνέντευξή του.

«ΚΚΕ δυνατό την Κυριακή, να το ρίξουν δαγκωτό όσοι το σκέφτονται», είναι το προσκλητήριο που απηύθυνε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλειπτικού σταθμού «Σκάϊ».

Ο κ. Κουτσούμπας κατέστησε για ακόμα μια φορά, απολύτως σαφές, ότι το ΚΚΕ δεν θα συμμετέχει, ούτε θα δώσει οποιασδήποτε μορφής στήριξη ή ανοχή σε μία αντιλαϊκή κυβέρνηση.

«Αντιλαϊκή κυβέρνηση θα είναι η επόμενη», είπε και χαρακτήρισε «προοδευτική κυβέρνηση-μούφα» την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Γ. Κατρούγκαλος γονάτισαν τους αυτοαπασχολούμενους» σημείωσε και συμπλήρωσε λέγοντας πως «είναι αποκαλυπτικό το σημερινό γεγονός με τον πρώην υπουργό Εργασίας, που υποστηρίζει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών σε μικροεπιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες που ετοιμάζονται πολλοί από αυτούς να βάλουν λουκέτο και δεν έχουν να πληρώσουν την εφορία και τις τράπεζες».

Ερωτηθείς «γιατί να μην προσπαθήσει το ΚΚΕ (συνεργασία) με πολιτικές δυνάμεις που βλέπουν θετικά την εφαρμογή ενός κομματιού του προγράμματος του ΚΚΕ» είπε ότι «δεν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές δυνάμεις και δεν υπάρχει "κομμάτι του προγράμματος"».

Σε ερώτηση για το σενάριο κυβέρνησης ειδικού σκοπού τόνισε, ότι «δεν υπάρχει κυβέρνηση εδικού σκοπού, υπάρχει πάντα γενικού σκοπού», και πως «είναι αρνητική η απάντηση του ΚΚΕ». «Εμείς θα πάμε σε κυβερνητικές θέσεις σε μια άλλη κοινωνία, όπου δεν θα είναι το καπιταλιστικό σύστημα, δεν θα είναι αυτή η αδικία, δεν θα είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Έχουμε μια ριζικά διαφορετική πολιτική από όλα τα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα. Αυτό είναι ξεκάθαρο» υπογράμμισε ο Δ. Κουτσούμπας.

Σημείωσε ότι «θα ξαναέλθουν στη Βουλή με μορφή μπαράζ αντιλαϊκά νομοσχέδια όποιας απόχρωσης κι αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, καθώς για τα επόμενα δύο χρόνια το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 350 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα» τονίζοντας ότι «μόνο το ΚΚΕ μπορεί να είναι αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση». Πρόσθεσε ότι έτσι θα έχουμε ανακούφιση για τον λαό, όπως έγινε με τις παρεμβάσεις του ΚΚΕ για τις απολύσεις εργαζομένων και για τους πλειστηριασμούς, σημειώνοντας πως με την παρέμβαση του ΚΚΕ σώθηκαν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Ο Δ. Κουτσούμπας, ερωτηθείς εκ νέου, είπε ότι το ΚΚΕ «λέει όχι σε στήριξη ή ανοχή σε αντιλαϊκή κυβέρνηση» προσθέτοντας ότι «το παραμικρό θετικό μέτρο, μια ανάσα ανακούφισης για το λαό, θα το ψηφίσουμε και το ψηφίζουμε. Αυτό δεν είναι καινούργιο, το κάνουμε επί δεκαετίες από το 1974». Ανέφερε ότι το ΚΚΕ πάντα ψηφίζει υπέρ των εξεταστικών επιτροπών «αν και καθορίζονται από την εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία» και πρόσθεσε ότι «τα θέματα των υποκλοπών και του εγκλήματος στα Τέμπη αφορούν κυβερνήσεις της τελευταίας 15ετίας στις οποίες μέσα είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Δ. Κουτσούμπας, τόνισε πως «είναι ντροπή και αίσχος το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνθηκε στους φασίστες ψάχνοντας για ψηφαλάκια, με τον ισχυρισμό ότι είναι "παρασυρμένοι", όταν έχουν περάσει 10 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Υπενθύμισε δε, τις δολοφονικές επιθέσεις σε κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, σε μετανάστες εργάτες και μετά, την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης», προσθέτοντας ότι όσοι πλέον έχουν απομείνει στη Χρυσή Αυγή και στον Κασιδιάρη, είναι «πατενταρισμένοι φασίστες».

Τέλος, ερωτηθείς για την αντιπαράθεση γύρω από τις απόψεις του Διονύση Σαββόπουλου είπε «ο καθένας μπορεί, και μάλιστα ένας γνωστός μουσικός, όλοι τραγουδάμε τα τραγούδια του, όλοι τον αγαπήσαμε, όχι μόνο να έχει αλλά και να αλλάξει πολιτική άποψη και γνώμη. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, ούτε καν σχολιασμού. Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί είναι απαράδεκτη όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή».

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Συγκλονίζει ο πατέρας της Φραντζέσκας - Ερμηνεύει το τραγούδι της (βίντεο)

Μύκονος: Κατεδάφιση αυθαίρετου για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία (βίντεο)

Βόλος: 13χρονος “Ράμπο” με όπλα - Οι γονείς δεν ήξεραν τι γινόταν στο σπίτι τους