Πολιτική

Εκλογές - Κυρανάκης: Επίθεση με δακρυγόνα σε συγκέντρωση στου Ζωγράφου (βίντεο)

Αναστάτωση κατά την διάρκεια της ομιλίας. «Δεν σας φοβόμαστε» ήταν η απάντηση του υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ.



Αναστάτωση επικράτησε στην προεκλογική συγκέντρωση που πραγματοποίησε ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην πλατεία Τερζάκη στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι έριξαν δακρυγόνα προς τον κόσμο που παρακολουθούσε την ομιλία του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είπε για την επίθεση πως «καθόλου δεν τους φοβόμαστε. Τολμούν να παίξουν με την υγεία σας, αυτή είναι η αριστερά. Η τρομοκρατία σου δεν θα περάσει, όπως δεν πέρασε και ποτέ» και κάλεσε τον κόσμο να περιμένει μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα.

Απελπισμένοι,οι αριστεροί,από την επερχόμενη ήττα τους, δεν διστάζουν να πετάξουν δακρυγόνα ακόμα και σε παιδιά προκειμένου να διαλύσουν την προεκλογική ομιλία του @kyranakis

Αποτυχημένοι και περιθωριακοί.Αυτοί είναι οι ψηφοφόροι του Τσίπρα.

pic.twitter.com/WjtWf6UnRf

— Princess D ?? (@princess_D2011) May 18, 2023

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία στην οποία αναφέρει:

«Άγνωστοι επιτέθηκαν με χημικά στην προεκλογική συγκέντρωση του υποψήφιου βουλευτή Νοτίου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στου Ζωγράφου. Στο χώρο της ομιλίας υπήρχαν οικογένειες με μικρά παιδιά, ενώ κοντά στο σημείο της εκδήλωσης βρίσκεται και παιδική χαρά η οποία ήταν επίσης γεμάτη παιδιά. Απαιτούμε την ομόφωνη καταδίκη της επίθεσης από όλα τα κόμματα. Ούτε μας φοβίζουν, ούτε μας πτοούν οι επιθέσεις τους. Η Δημοκρατία είναι πολύ πιο ισχυρή από τους θρασύδειλους τραμπούκους και θα τους δώσει την απάντηση που τους αξίζει την Κυριακή».

