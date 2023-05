Κόσμος

Νέα Καληδονία: Σεισμός 7,7 Ρίχτερ και τσουνάμι - Διώχνουν πολίτες από τις ακτές

Προειδοποίησης για τσουνάμι εκδόθηκε έπειτα από ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών στα ανοικτά του αρχιπελάγους του Ειρηνικού Ωκεανού.

Μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης και πυροσβέστες απομάκρυναν εσπευσμένα όλους όσοι βρίσκονταν στις ακτές της Νέας Καληδονίας, εξαιτίας της προειδοποίησης για τσουνάμι που εκδόθηκε έπειτα από ισχυρό σεισμό 7,7 βαθμών στα ανοικτά του αρχιπελάγους του Ειρηνικού Ωκεανού, ανακοίνωσε αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Authorities have issued tsunami advisories for countries in the South Pacific after a magnitude-7.7 struck south-east of the Loyalty Islands in New Caledonia.



Geoscience Australia said the quake struck around 2pm with a depth of 31km.



1/2 pic.twitter.com/o67jGx7oIl — ABC Pacific (@ABCPacific) May 19, 2023

Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες προειδοποίησης του πληθυσμού για τον κίνδυνο τσουνάμι και οι πολίτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν από τα παράλια, εξήγησε σε ραδιοφωνικό σταθμό ο συνταγματάρχης Μαρκί Λετσιά, ο διευθυντής της πολιτικής προστασίας της Νέας Καληδονίας.

There has been a magnitude 7.7 earthquake southeast of Loyalty Islands, New Caledonia. There have also been aftershocks.

Tsunami waves reaching 0.3 to 1 metre are possible for some coastal areas of Vanuatu, New Caledonia, Fiji, Kiribati and New Zealand. (1/2) pic.twitter.com/wEZEcCHb5k — Smartraveller (@Smartraveller) May 19, 2023

Νωρίτερα, μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσε πως οι αρχές εκκένωναν παραλία.

A prelim M7.7 earthquake has occurred in the Loyalty Islands region at 2:57pm FJT, southwest of Fiji. According to PTWC there is a “potential tsunami threat” to Fiji. Follow advice from local authorities as the situation is assessed. Recorded on my @raspishake. pic.twitter.com/L2srDZ86Cr — Fiji Earthquakes & Weather (@FijiEarthquakes) May 19, 2023



