Αλέξης Τσίπρας: ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν έχει αλλάξει πολύ - Τον σέβομαι και τον εκτιμώ

Η πρώτη δημόσια αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τον σάλο που ξέσπασε για τις δηλώσεις του τραγουδοποιού και ερμηνευτή. Για αδιανόητες καταστάσεις έκανε λόγο σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, πήρε για πρώτη φορά θέση για τον ντόρο που δημιουργήθηκε, μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος είπε πως ελπίζει σε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.

«Εγώ θέλω να εκφράσω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Διονύση Σαββόπουλο. Να του ευχηθώ και περαστικά γιατί είχε μια περιπέτεια με την υγεία του. Τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να έχει την πολιτική του άποψη και να την εκφράζει. Το λέω από καρδιάς αυτό, τον εκτιμώ», είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, σημείωσε πως «Είναι δικαίωμά του να εκφέρει την άποψή του, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα και να αλλάζει. Είδα πως υπήρξε μια μεγάλη κριτική από κάποιους του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως έχει μια δικαιολογία. Με κάποιους καλλιτέχνες που έχεις ταυτίσει τα παιδικά σου χρόνια και τα ιδανικά σου, αισθάνεσαι προδομένος κάποια στιγμή. Αλλά δεν είναι έτσι».

«Νομίζω ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος στην πολιτική του τοποθέτηση δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ήταν υποστηρικτής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αν είναι φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη ένας λόγος παραπάνω να τον στηρίξει, διότι οι φίλοι στις δύσκολες στιγμές φαίνονται. Είναι δύσκολη στιγμή για τον κ.Μητσοτάκη. Μόνο αγάπη και εκτίμηση για τον Διονύση Σαββόπουλο» κατέληξε ο κ. Τσίπρας.

Μητσοτάκης: Αδιανόητο αυτό που έγινε με τον Σαββόπουλο

Μιλώντας λίγο νωρίτερα, στον ίδιο σταθμό, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι «αυτό το οποίο έγινε με τον Διονύση Σαββόπουλο ήταν πραγματικά αδιανόητο. Και τώρα όταν μπαίνει στη ζυγαριά από τη μία ο Σαββόπουλος και από την άλλη ο Πολάκης, δε νομίζω ότι υπάρχει και θέμα επιλογής. Αλλά αυτό αν θέλετε αναδεικνύει και μία ολόκληρη πολιτική φιλοσοφία τοξικότητας, η οποία λέει ότι μόνο εμείς είμαστε οι καλοί, μόνο εμείς έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα και όποιος πηγαίνει κόντρα σε αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε είναι διεφθαρμένος, σάπιος, όλα αυτά τα οποία είπαν για έναν άνθρωπο που στο κάτω-κάτω έχει φάει ξύλο από τη Χούντα. Δεν ανήκε ποτέ στον δικό μας πολιτικό χώρο, αλλά είναι σήμερα όχι απλά ένα σημείο αναφοράς στον σύγχρονο πολιτισμό, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ περισσότερο για τον Διονύση Σαββόπουλο».

«Είπε την άποψή του με ευγένεια, με ευπρέπεια, επιχειρηματολογώντας και στοχοποιήθηκε με αυτό το χυδαίο τρόπο», προσέθεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος νωρίτερα αναφέρθηκε και στον Μάνο Χατζηδάκι, λέγοντας ότι «ο Μάνος Χατζηδάκις, ο οποίος κι αυτός είχε στοχοποιηθεί πάρα πολύ τότε από τον Αυριανισμό, που ουσιαστικά ήταν ο πρόγονος του σημερινού πολακισμού, είχε πει «ψηφίζω Νέα Δημοκρατία γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο μου επιτρέπει να το βρίζω». Λοιπόν, εμείς είμαστε υπέρμαχοι της ελεύθερης άποψης κι όταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες συντάχθηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ εμείς δεν είπαμε τίποτα, δικαίωμά τους».

