Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο άνδρας που κατηγορείται ότι βίασε την έγκυο σύντροφό του

Ο κατηγορούμενος, πατέρας δύο ενήλικων παιδιών, φέρεται να αρνήθηκε την πράξη, αποδίδοντας την καταγγελία σε λόγους εκδίκησης

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 54χρονος που καταγγέλθηκε για βιασμό από την 31 ετών εγκυμονούσα σύντροφό του, στο σπίτι όπου διέμεναν στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι το παιδί που κυοφορεί η 31χρονη δεν είναι δικό του και πως γνωρίζει τον πατέρα του.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Η καταγγέλλουσα είχε μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο, ενώ προανακριτικά εξετάστηκε από ψυχολόγο, όπου φέρεται να κατέθεσε ότι νιώθει τρομοκρατημένη και πως οι σχέσεις με τον 54χρονο υπήρξαν τεταμένες τον τελευταίο καιρό.

