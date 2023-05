Κόσμος

Τουρκία για Γενοκτονία των Ποντίων: Ευλογημένη μέρα για το Έθνος μας - Ανιστόρητα όσα λέει η Ελλάδα

Προκαλεί για ακόμη μία φορά η Τουρκία μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε του τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών

Ακραία πρόκληση απο την Τουρκία, με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων και τις εκδηλώσεις μνήμης.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την Ελλάδα ότι διέπραξε θηριωδίες και φρικαλεότητες στις 19 Μαΐου 1919. Καλεί δε την Ελλάδα να μη διαστρεβλώνει την Ιστορία και να μην τη διαβάζει ανάποδα, αν θέλει ένα ευήμερο μέλλον με την Τουρκία.

Σε ανακοίνωσή του το Τ/ΥΠΕΞ αναφέρει:

«Η 19η Μαΐου 1919 είναι μια ευλογημένη ημερομηνία κατά την οποία ένα έθνος ξεκίνησε τον αγώνα του για επιβίωση υπό την ηγεσία του Μεγάλου Ηγέτη μας Γκαζί Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Αυτός ο μοναδικός απελευθερωτικός αγώνας έχει πάρει τη θέση του στην ιστορία ως μάθημα που η Ελλάδα, η οποία επιχείρησε να καταλάβει την Ανατολία με την υποστήριξη των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής, δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει.

Θεωρούμε μάταιη την προσπάθεια στοχοποίησης αυτής της ξεχωριστής ημέρας, που αντιπροσωπεύει την έναρξη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας μας, μέσα από τους αβάσιμους "ποντιακούς" ισχυρισμούς ορισμένων ριζοσπαστικών ομάδων κατά της ιστορίας μας, εκδηλώσεις που υποδαυλίζουν το αντιτουρκικό μίσος και δηλώσεις ορισμένων πολιτικών στην Ελλάδα που διαστρεβλώνουν τα ιστορικά γεγονότα.

Υπενθυμίζουμε σε όσους στοχοποιούν τη χώρα μας με ανιστόρητους ισχυρισμούς και δηλώσεις ότι η Συνθήκη της Λωζάνης καταγράφει την ευθύνη της Ελλάδας για τις θηριωδίες που διέπραξε ο εισβολέας ελληνικός στρατός κατά την αιματηρή εισβολή του στην Ανατολία, κατά παράβαση του δικαίου του πολέμου, και ότι η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να καταβάλει αποζημίωση.

Καλούμε τους πολιτικούς, οι οποίοι συνεχίζουν να χρησιμοποιούν σήμερα εργαλεία όπως η παραπλάνηση, η διαστρέβλωση, η κατασκευή, το ψέμα και η αντιστροφή της αλήθειας, να απαλλαγούν από την υστερία που βασίζεται στην τουρκοφοβία και να αντιμετωπίσουν τη δική τους σκοτεινή ιστορία.

Συμβουλεύουμε όλους τους κύκλους στην Ελλάδα να υιοθετήσουν ένα όραμα που θα επιτρέψει ένα περιβάλλον ειρήνης και συνεργασίας, αντί να συνεχίσουν σήμερα τον προκλητικό τους λόγο και τις προκλητικές τους ενέργειες».



