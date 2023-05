Πολιτική

Εκλογές – Η WSJ “βλέπει” νίκη Μητσοτάκη με “σκιές”

Άρθρο της «Wall Street Journal» για τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Την επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις επερχόμενες εκλογές προβλέπει σε δημοσίευμά της η μεγάλη οικονομική εφημερίδα «Wall Street Journal», τονίζοντας ωστόσο ότι το ζήτημα των παρακολουθήσεων επισκιάζει τον αγώνα του πρωθυπουργού για τη διατήρηση των σκήπτρων της εξουσίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Κ.Τσίτσας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να διατηρήσει την εξουσία μετά τις εθνικές εκλογές της Κυριακής, αλλά ένα σύννεφο πλανάται πάνω του: Ένα σκάνδαλο σχετικά με την παρακολούθηση πολιτικών φίλων και εχθρών έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου σε μια χώρα που εξακολουθεί να προσπαθεί να επανέλθει από την τραυματική κρίση χρέους της, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα της Νέας Υόρκης.

«Τον τελευταίο χρόνο, η κεντροδεξιά κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να περιορίσει τις αποκαλύψεις που ήθελαν την υπηρεσία πληροφοριών, η οποία υπάγεται στο γραφείο του πρωθυπουργού, να κατασκοπεύει μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και αρχηγούς του στρατού. Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως το ‘ελληνικό Watergate’», αναφέρει η «WSJ».

Η «WSJ» σημειώνει ακόμα:

Το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, αναμένεται να τερματίσει πρώτο στις εκλογές της Κυριακής με περίπου 35% των ψήφων, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν θα καταφέρει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία στη Βουλή, γεγονός που πιθανότατα θα απαιτήσει νέες εθνικές εκλογές το καλοκαίρι.

Σε μια χώρα όπου το βιοτικό επίπεδο δεν έχει ανακάμψει από τη βαθιά ύφεση της δεκαετίας του 2010, η οικονομική ανάπτυξη επιστρέφει επιτέλους. Ο Μητσοτάκης θεωρείται ευρέως ως ένας ικανός, φιλικός προς τις επιχειρήσεις τεχνοκράτης, ο οποίος έχει κατευθύνει την οικονομία μέσα από ταραχώδεις περιόδους, συμπεριλαμβανομένης της πανδημίας Covid-19 και των επιπτώσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όμως ο χειρισμός της εξουσίας έχει προβληματίσει πολλούς από τους φιλελεύθερα σκεπτόμενους Έλληνες που εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτόν πριν από τέσσερα χρόνια. Η κυβέρνηση έχει κατηγορηθεί ότι άλλαξε τον νόμο προς όφελος τραπεζιτών και στελεχών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν δίκη για οικονομικά εγκλήματα και ότι χρησιμοποιεί τις δημόσιες χορηγίες για να ενισχύσει τα δίκτυα πατρωνίας. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι τα μέτρα ήταν διαφανή, αναγκαία και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρακτική.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης έχουν επισημάνει ισχυρισμούς για εξωδικαστικές απελάσεις προσφύγων και άλλων μεταναστών από τα ελληνικά ύδατα ή την ξηρά. Η Αθήνα έχει απορρίψει όλες τις αναφορές για παράνομες απελάσεις.

Η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης επί δύο συνεχόμενα έτη, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα το Παρίσι. Μεταξύ των επικρίσεων από την οργάνωση περιλαμβάνονται οι εξής: Λίγοι επιχειρηματίες, οι περισσότεροι με κυβερνητικούς δεσμούς, κυριαρχούν στην ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης, ενώ οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν εκφοβισμό από την κυβερνητική παρακολούθηση, μηνύσεις, σκληρή αστυνόμευση και βία από πολιτικούς εξτρεμιστές. Η κυβέρνηση λέει ότι η κατάταξη είναι αναξιόπιστη.

Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση παρακολούθησης, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού δήλωσε: «Αυτό το ιστορικό θέμα έχει επανειλημμένα αντιμετωπιστεί δημόσια και στο Κοινοβούλιο από την κυβέρνηση και δεν έχουμε τίποτα περισσότερο να προσθέσουμε».

Η κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν πολιτικούς, δημοσιογράφους και άλλους. Πολλοί από τους ίδιους ανθρώπους είχαν επίσης στοχοποιηθεί με ισχυρό κατασκοπευτικό λογισμικό που ονομάζεται Predator, συμπεριλαμβανομένου του Νίκου Ανδρουλάκη, ηγέτη του κεντροαριστερού κόμματος της αντιπολίτευσης ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ιδιωτικοί φορείς λειτουργούσαν το Predator. Οι εισαγγελείς διεξάγουν έρευνα. Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν γνώριζε για τις υποκλοπές ή τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Ανδρουλάκης δεν έπρεπε να βρίσκεται υπό παρακολούθηση. «Αυτή η υπόθεση αποτελεί σκιά για την κυβέρνησή μας», είπε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής προεκλογικής συζήτησης μεταξύ των αρχηγών των κομμάτων.

O ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Δύο ημέρες πριν τις εκλογές ο κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να διασύρει την χώρα διεθνώς. Αυτή τη φορά η Wall Street Journal σε δημοσίευμα της αναφέρεται στην παραβίαση του κράτους δικαίου με το σκάνδαλο των υποκλοπών και την επιχείρηση συγκάλυψης από τον κ. Μητσοτάκη. Ευτυχώς που υπάρχει ο διεθνής Τύπος και αναδεικνύει την πραγματικότητα που κρύβουν τα περισσότερα ελληνικά ΜΜΕ: Ότι ο κ. Μητσοτάκης ζητάει την ψήφο των πολιτών εν μέσω σκανδάλων και αναπάντητων ερωτημάτων.

Μόνη έγνοια του κ. Μητσοτάκη είναι να ξεπλυθεί στις κάλπες μέσα από τη σιωπή και την συγκάλυψη. Είναι βαθιά γελασμένος όμως αν νομίζει ότι θα το καταφέρει. Ο ελληνικός λαός έχει ιστορική μνήμη και μεγάλη παράδοση δημοκρατικών αγώνων και κατακτήσεων. Την Κυριακή, με την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία θα επιστρέψει στον τόπο η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη παντού».

