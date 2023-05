Αθλητικά

Final Four: o Ολυμπιακός στον τελικό της Euroleague

Μεγάλη νίκη για τους ερυθρόλευκους που διεκδικούν την 4ο αστέρι της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα της κανονικής περιόδου της Euroleague, θα είναι στον τελικό της Κυριακής (21/5, 20:00) και 9ο τελικό στη διοργάνωση στην Ιστορία του, με στόχο να κατακτήσει την κορυφή της Ευρώπης για 4η φορά. Με ανατροπή, αφού γύρισε από το -12 (29-41) του ημιχρόνου και ένα... μαγικό 3ο δεκάλεπτο, η ομάδα του Πειραιά των δώδεκα φάιναλ φορ απέκλεισε την πρωτάρα Μονακό και τον Μάικ Τζέιμς, με 76-62, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του φάιναλ φορ του Κάουνας. Την Κυριακή (21/5, 20:00) στον τελικό θα βρει τη νικήτρια του clasico, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένας νωθρός, διστακτικός, άστοχος, αμήχανος και επιρρεπής στα λάθη Ολυμπιακός παρουσίασε στο α' μέρος μία εικόνα που δεν θύμιζε σε... τίποτα αυτό που είναι, επιτρέποντας στους Μονεγάσκους να έχουν το πάνω χέρι, χωρίς να πιάσουν υψηλή απόδοση. Όταν γύρισαν, όμως οι παίκτες του Μπαρτζώκα στο παρκέ... η καρδιά των περισσότερων από 4.500 φιλάθλων γύρισε στη θέση της. Με τον Ουόκαπ να παίζει άμυνα για σεμινάρια πάνω στον Τζέιμς και να μοιράζει 7 ασίστ στην 3η περίοδο, τον Βεζένκοφ να σημειώνει 11 πόντους, τον Παπανικολάου 8 και τον Φαλ να εκθέτει στη ρακέτα αρχικά τον Μοτιεγιούνας και εν συνεχεία τον Χολ, η ομάδα του Πειραιά βρέθηκε στο +13 στο 30ό λεπτό (56-43), μετά από επιμέρους σκορ 27-2!

Ο Σάσα Βεζένκοφ πέτυχε 19 πόντους (2/6 τρίποντα) και μάζεψε 6 ριμπάουντ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου σημείωσε 15 πόντους (2/5 τρίποντα) και μάζεψε 8 ριμπάουντ. Ο Μουσταφά Φαλ είχε 12 πόντους, αλλά κυρίως κράτησε στους 7 πόντους τον ΝΒΑερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας και στους 2 τον Ντόντα Χολ! Ο Σλούκας είχε 9 πόντους με 7/8 βολές, ο Κέιναν πρόσθεσε 7 πόντους, 5 ο ΜακΚίσικ.

Από τη Μονακό που έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό μόνο για 20 λεπτά, οι συνήθεις ύποπτοι Μάικ Τζέιμς και Έλι Οκόμπο πέτυχαν από 17 πόντους, με τον Λόιντ να προσθέτει 11.

Τα δεκάλεπτα: 14-20, 29-41, 56-43, 76-62

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τους Ουόκαπ, Κέιναν, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Φαλ, ενώ ο Σάσα Ομπράντοβιτς επέλεξε τους Τζέιμς, Λόιντ, Ουαταρά, Μπράουν και Μοτιεγιούνας. Οι παίκτες του Μπαρτζώκα ξεκίνησαν νευρικά και επέμειναν να ανεβάσουν το σκορ έξω από τη γραμμή του τριπόντου, με άστοχες προσπάθειες από Κέιναν και Βεζένκοφ (0/2). Η Μονακό προσπέρασε με 1-6 από Μπράουν, Λόιντ και Μοτιεγιούνας. Για να… ξεκολλήσει ο Κέιναν την ομάδα του Πειραιά, με τρίποντο 4-6. Οι Λόιντ, Μοτιεγιούνας και Τζέιμς έδωσαν προβάδισμα 6 πόντων (6-12) στην ομάδα τους, με τους «ερυθρόλευκους» να τα σπάνε και στα σουτ δύο πόντων. Ο Σλούκας πέρασε στη θέση του Ουόκαπ, αφού ο Αμερικανός χρεώθηκε νωρίς με 2ο φάουλ. Την ίδια ώρα, ο Σάσα Ομπράντοβιτς ψήλωσε το σχήμα αποσύροντας τους Οκόμπο και Μπράουν και ρίχνοντας στο παρκέ τους Μονέκε και Χολ. Μετά το 8-12 από τον Κέιναν, ακολούθησαν τέσσερα διαδοχικά τρίποντα, δύο για κάθε ομάδα, με τον Τζέιμς να μένει αμαρκάριστος και να κάνει την αρχή (8-15). Του απάντησε ο Βεζένκοφ (11-15), ο Τζέιμς ξαναόπλισε (11-18), για να ευστοχήσει ο Παπανικολάου αυτή τη φορά για τους Πειραιώτες (14-18). Ο Μονέκε διαμόρφωσε το σκορ της 1ης περιόδου (14-20), στην οποία ο ηγέτης των Μονεγάσκων Μάικ Τζέιμς μετρούσε 8 πόντους με 2/3 τρίποντα, ενώ από 4 πόντους είχαν οι Λόιντ και Μοτιεγιούνας. Στον αντίποδα, η ομάδα του Πειραιά που είχε ? δίποντα (6/9 η Μονακό) είχε πάρει 5 πόντους από τον Παπανικολάου, 5 από τον Κέινακ και 4 από τον Βεζένκοφ.

Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ και Μπλακ ξεκίνησαν τη 2η περίοδο για τον Ολυμπιακό αντί τον Κέιναν, Παπανικολάου και Φαλ. Στον πάγκο έμεινε ο Τζέιμς, με τον Ομπράντοβιτς να προτιμά τον Λόιντ από πλευράς Μονακό. Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και με 5 πόντους του ΜακΚίσικ έφερε το παιχνίδι στα ίσα, 22-22. Όμως, η Μονακό κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα, κυρίως λόγω της αστοχίας του Ολυμπιακού σε δίποντα, αλλά και από τη γραμμή των βολών. Αρχικά με τον Λόιντ και εν συνεχεία με τους Οκόμπο, Μπράουν και Μοτιεγιούνας έκανε το +6, 25-31. Ο Τζέιμς είχε περάσει ξανά στο παρκέ μετά το 25-29. Ο σταρ της Μονακό διαμόρφωσε το 26-33 (είχε προηγηθεί μία βολή του Σλούκα). Ο Σλούκας πήρε το 2ο φάουλ του Ντιαλό και μείωσε σε 28-33, αλλά παρά το άστοχο τρίποντο του Τζέιμς, σίδερο βρήκε και ο ΜακΚίσικ, με τον Λόιντ να μαζεύει το αμυντικό ριμπάουντ και τον Οκόμπο να τελειώνει επιτυχώς τον αιφνιδιασμό των Μονεγάσκων, 28-35. Ο Λαρεντζάκης ήταν κι αυτός άστοχος για τρεις, ο Μπολομπόι έκανε λάθος και ο Οκόμπο με τρίποντο έδωσε για πρώτη φορά διψήφια τιμή στη διαφορά υπέρ της ομάδας του, 28-38. O Oκόμπο έκανε 2ο φάουλ, πάνω στον Φαλ, με τον Γάλλο σέντερ του Ολυμπιακού να έχει 1/2 βολές (29-38). Ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό που συνέβη μετά, το φάουλ δηλαδή του Σλούκα πάνω σε προσπάθεια για τρεις του Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ ευστόχησε και στις 3 βολές για το 29-41 (-12 ο Ολυμπιακός). Ακολούθησαν άστοχα τρίποντα από Παπανικολάου και Λόιντ και οι δύο ομάδες πήραν τον δρόμο για τ’ αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Για τον Ολυμπιακό των 8 λαθών (!), ο Βεζένκοφ μετρούσε 6 πόντους με 1/4 τρίποντα, ενώ από 5 μετρούσαν οι Κέιναν, Παπανικολάου και ΜακΚίσικ. Ο Τζέιμς πέτυχε στο α΄ μέρος 13 πόντους με 2/5 τρίποντα, ο Λόιντ είχε 9 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ 5 ασίστ πρόλαβε να μοιράσει ο Έλι Οκόμπο πέραν των 6 πόντων. Οι 9/18 βολές και το 33% στα δίποντα (4/12) αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα στην υπόθεση πρόκριση για τον διστακτικό και αμήχανο στην επίθεση, αλλά και αναποτελεσματικό στην άμυνα Ολυμπιακό σε αυτό το α΄ μέρος επιτρέποντας στους Μονεγάσκους να ξεφύγουν χωρίς να παίζουν εξαιρετικό μπάσκετ.

Και ο Ολυμπιακός... αποφάσισε να παίξει άμυνα στην 3η περίοδο. Επέστρεψε... άλλη ομάδα από τα αποδυτήρια, θύμιζε δηλαδή τον Ολυμπιακό όλης της σεζόν! Και με συνοπτικές διαδικασίες επέστρεψε από το -12. Η Μονακό πέτυχε μόνο 2 πόντους σε όλο το 3ο δεκάλεπτο, από τον Έλι Οκόμπο! Με τον Ουόκαπ να επιστρέφει στο παρκέ με εντολή να... καταπιεί τον Μάικ Τζέιμς. Και τα πήγε εξαιρετικά ο γκαρντ του Ολυμπιακού. Με πέντε γρήγορους πόντους από Βεζένκοφ και Παπανικολάου μείωσε σε 34-41! Ο Φαλ νικούσε τον Μοτιεγιούνας στη ρακέτα. Παρά το άστοχο τρίποντο του Κέιναν, άλλα και τη 1/2 βολές του Φαλ (35-41), η «ερυθρόλευκη» ανατροπή μόλις είχε αρχίσει. Ο Γάλλος σέντερ, Μουσταφά Φαλ μείωσε στους -4 37-41, κι όταν ο Λόιντ αστόχησε για τρεις, ο Παπανικολάου δοκίμασε τη δική του τύχη έξω από τα 6.75 και ήταν εύστοχος, 40-41. Νέο τρίποντο πέτυχε και ο Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός προσπερνούσε με 43-41, με σερί 14-0 από το ημίχρονο! Ο Οκόμπο που είχε μπει εσπευσμένα κληθείς να περισώσει την κατάσταση από τον Σάσα Ομπράντοβιτς πέτυχε τους πρώτους πόντους της Μονακό στην 3η περίοδο μετά από περίπου 6 λεπτά, για το 43-43! Ακολούθησε 3ο φάουλ του Λόιντ στον Παπανικολάου, και ο Ντιαλό πήρε τη θέση του Αμερικανού της Μονακό. Ο Χολ πήρε τη θέση του Μοτιεγιούνας, με τον Ομπράντοβιτς να ψάχνει τρόπο ν’ αλλάξει... την Ιστορία! Παπανικολάου, Κέιναν και Βεζένκοφ έφεραν τον Ολυμπιακό στο +6 (49-43). Καλή κυκλοφορία της μπάλας, με τον Φαλ να μένει μόνος στη ρακέτα και να καρφώνει μόνος του, 51-43. Ο εκνευρισμός ήταν... κατανοητός στους Μονεγάσκους που έχαναν το ένα σουτ μετά το άλλο, ανίκανοι να απαντήσουν στην ενέργεια που έβγαζε στο παρκέ η ομάδα του Πειραιά. Ο Βεζένκοφ «έγραψε το 53-43 και ο Λαρεντζάκης με τρίποντο έβαλε «φωτιά» στις κερκίδες της Zalgirio Arena, 56-43 (+13)! Αυτό ήταν και το σκορ της 3ης περιόδου. Ο Ολυμπιακός μοίρασε 10 ασίστ στο 3ο δεκάλεπτο φτάνοντας τις 19, με τον Ουόκαπ να μετρά επτά, όλες στην 3η περίοδο! Ο Βεζένκοφ πέτυχε 11 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο αυξάνοντας τους πόντους του σε 15 και ο Παπανικολάου με τους 8 ανέβασε το προσωπικό κοντέρ του στους 13.

Πλέον, η δουλειά είχε γίνει... για τον Ολυμπιακό. Το νερό είχε μπει στ’ αυλάκι και ο 9ος τελικός της Ιστορίας του θα γινόταν πραγματικότητα. Οι Μονεγάσκοι προσπάθησαν ν΄ αντιδράσουν, έκαναν επιμέρους σκορ 4-10 για να πλησιάσουν από το -13 στο -7 (60-53), από Οκόμπο, Τζέιμς και Χολ. Παπανικολάου και Φαλ επανέφεραν σε διψήφια τιμή τη διαφορά (64-53). Οι Μονεγάσκοι σταματούσαν με φάουλ τους παίκτες του Ολυμπιακού και οι Σλούκας, Βεζένκοφ και Μπόλομποϊ ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών για το τελικό 76-62.

Διαιτητές: Ρίζικ (Ουκρανία), Λάτισεβς (Λετονία), Πάντερ (Γερμανία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέιναν 7 (1), Λούντζης, Λαρεντζάκης 4, Φαλ 12, Σλούκας 9, Βεζένκοφ 19 (2), Παπανικολάου 15 (2), Μπόλομποϊ 2, Πίτερς, Μπλακ 3, ΜακΚίσικ 5 (1)

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 17 (2), Μπράουν 4, Μονέκε 2, Λόιντ 11 (1), Ντιαλό 2, Μοτιεγιούνας 7, Ουαταρά, Χολ 2, Τζέιμς 17 (2)

