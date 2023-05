Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Νέα δόνηση τη νύχτα

Στην περιοχή επικρατεί ανησυχία, εξαιτίας της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας. Ποιο ήταν το μέγεθος του νέου σεισμού, που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε στις 03:48 στην Κρήτη.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Μοιρών Ηρακλείου και το εστιακό βάθος ήταν στα 7,5 χιλιόμετρα.σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Στην περιοχή επικρατεί ανησυχία, εξαιτίας της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας, μετά την σεισμική δόνηση που είχε μέγεθος 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και συνέβη στις 21:58 νότια του νομού Ηρακλείου το βράδτυ της Πέμπτης.

Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος εξέφρασε τον προβληματισμό του για τους σεισμούς στην Κρήτη, καθώς και την ανυσηχία του για την σεισμική δραστηριότητα στον Κορινθιακό.

Όπως εξήγησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, «Δεν είναι αμελητέος ένας σεισμός 5,1 Ρίχτερ. Από την άλλη έχουμε έντονη σεισμική ακολουθία που δεν μας επιτρέπει να βεβαιωθούμε αν τα 5,1 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός. Θα χρειαστούν 2-3 ημέρες για αυτό».