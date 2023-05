Πολιτική

Εκλογές - Παπανδρέου από Πάτρα: η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε από την Πάτρα που ψήφισε ο Γιώργος Παπανδρέου.

Στην Πάτρα άσκησε τα προεκλογικά του καθήκοντα ο πρώην πρωθυπουργός και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Γιώργος Παπανδρέου.

Ο Γιώργος Παπανδρέου, άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα σε εκλογικό τμήμα του 2ου Γυμνασίου Πατρών.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε:

«Η Ελλάδα, ο Ελληνισμός έχουν τεράστιες δυνατότητες.Μπορούμε να φτιάξουμε μία κοινωνία πιο δίκαιη, πράσινης ανάπτυξης, συμμετοχική και βέβαια με πολιτισμό και αξιοπρέπεια για όλους και ελπίδα για τους νέους. Αλλά όμως πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα. Με την ψήφο μας σήμερα και την συμμετοχή μας καθημερινά. Αλλιώς θα συνεχίσουμε τη λεηλασία την πελατειακή του πλούτου του ελληνικού λαού υπέρ των λίγων και ισχυρών, τον αφελληνισμό της οικονομίας μας, την υπονόμευση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων. Και βέβαια θα ζούμε και συνεχείς κρίσεις, αχρείαστες. Για αυτό εύχομαι σε όλους, από αυτά εδώ τα σχολεία, στο χώρο της παιδείας, να είναι σύμμαχος όλων μας η γνώση στην άσκηση του εκλογικού μας δικαιώματος».

Νωρίτερα από το Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, ψήφισε και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κάλεσε τους πολίτες "να γυρίσουν την πλάτη στην τοξικότητα και τη διχόνοια και σε όσους περιφρονούν τα πραγματικά τους προβλήματα".





Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Πάτρα: Δεν εμφανίστηκε ούτε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής

Κωνσταντίνου και Ελένης: Η ζωή και το έργο των Ισαποστόλων

Ζωγράφου: Επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη - Τραυματίστηκε αστυνομικός