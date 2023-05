Αθλητικά

Ο Μάριος Γιαννάκου κατέκτησε την κορυφή του Έβερεστ - Η συγκινητική ανάρτηση

Ο Έλληνας ορειβάτης "πάτησε" 8.848 μέτρα στα Ιμαλάια. Πού αφιέρωσε την προσπάθειά του.

Ο Μάριος Γιαννάκου κατόρθωσε να ανέβει την Παρασκευή (19,5) στην κορυφή του Έβερεστ και να απολαύσει τη θέα από υψόμετρο 8.848 μ. στα Ιμαλάια, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Έλληνας ορειβάτης αφιέρωσε την κατάκτηση του στην οικογένειά του, την κοπέλα του, σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε έναν ορειβάτη που ανέβηκε εκεί, αλλά δεν μπόρεσε να γυρίσει πίσω.

Η ανάρτησή του:

«Τα ξημέρωμα της Παρασκευής φτάσαμε στην κορυφή του κόσμου. Θα ήθελα να αφιερώσω την προσπάθεια αυτή στην Ελλάδα και σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, στην οικογένεια μου, στην κοπέλα μου και στον Jason που κατάφερε να φτάσει πάνω αλλά δεν κατάφερε δυστυχώς να γυρίσει. Οι στιγμές που σκέφτηκα να φύγω ήταν πάρα πολλές αλλά ντρεπόμουν και μόνο στην ιδέα να κάνω πραγματικά πίσω.

Γιάννη – Μαρίνα η φωτογραφία του Ερμή βρίσκεται εκεί που ανήκει και θα κάνουμε τα πάντα για να υλοποιηθεί η εναέρια διάσωση στην Ελλάδα. Είναι χρέος μας.

Επίσης στα δύσκολα σκεφτόμουν εκείνη την ημέρα που μίλησα με τα παιδιά από τις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα και τους υποσχέθηκα να ανεβάσω το δώρο που μου έφτιαξαν για την κορυφή. Μετά από αυτό θα έπρεπε να κάνουν οι ίδιοι την προσπάθεια τους στο πραγματικό Έβερεστ που λέγεται ζωή.

Όποτε έπρεπε να κάνω ένα βήμα την φορά γιατί λένε πως ένα γραμμάριο πράξης ισούται με έναν τόνο θεωρίας. Στον δρόμο που λέγεται ζωή θα σας πούνε πολλοί ότι δε μπορείτε να τα καταφέρετε, ότι δεν είστε ικανοί. Θα γελάσουν και μπορεί να σας κάνουν να πιστέψετε ότι όντως είστε αυτοί που θέλουν να είστε.

Οι δικαιολογίες στην ζωή μας θα είναι πάντα περισσότερες και πρέπει να παίρνουμε οι ίδιοι την ζωή στα χέρια μας για όποια κορυφή θέλουμε να φτάσουμε.

Όλο αυτό το ταξίδι δε θα μπορούσε να γίνει εφικτό χωρίς την βοήθεια της @breitling_athens_squad και της @elena_ddss η οποία πίστεψε από την αρχή ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, την αγαπημένη @minervaunderwear, την οικογένεια της @columbiasportswear_gr και τον @konstantinos_kor που είναι διπλα μου όλα αυτά τα χρόνια, την υπερφανταστικη ομαδα της @dimellocoffeeco που είπε απλώς πάμε να το κάνουμε, την @geisha_tuna που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή και το @laskaridisfoundation και την Σουζάνα που ειναι εκεί πάντα.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πιο καταπληκτική ομαδα του κόσμου και που νιώθω περήφανος που ανήκω σε αυτήν και δεν είναι άλλη από την ομαδα της @deloitte_greece. @mziouv ευχαριστώ για όλα και κυρίως για την πίστη σου. Ευχαριστώ όσους δε με πίστεψαν, μου έμαθαν να μετακινώ βουνά.

Ευχαριστώ όσους με πίστεψαν που μου έμαθαν να τα ανεβαίνω».

