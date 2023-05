Πολιτισμός

Ρόμπερτ Ντε Νίρο: “Καρφιά” στον Τραμπ από τις Κάννες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον ρόλο του στην νέα ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε παρομοίασε με τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο προσπάθησε αλλά… δεν κατάφερε να μην αναφερθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο συνέκρινε με τον μακιαβελικό ήρωα που ενσαρκώνει στην ταινία «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορτσέζε.

Στην ταινία που προβλήθηκε το Σάββατο στο Φεστιβάλ των Καννών, ο 79χρονος ηθοποιός υποδύεται τον Ουίλιαμ Χέιλ, τον αποκαλούμενο και «βασιλιά», έναν επιχειρηματία που εξυφαίνει μια φρικτή μηχανορραφία ώστε να στερήσει τα έσοδα του πετρελαίου από μια φυλή ιθαγενών της Οκλαχόμας, τη δεκαετία του 1920. Το σενάριο βασίστηκε σε πραγματικά γεγονότα. Ο Χέιλ στηρίχθηκε στον αφελή Έρνεστ Μπέρκαρτ (τον υποδύεται ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο) για να υλοποιήσει το σχέδιό του.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί πρόδωσε» τη φυλή των Οσέιτζ, εξήγησε ο ηθοποιός, για το γεγονός ότι ο ήρωάς του οικοδόμησε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ιθαγενείς και στη συνέχεια σχεδίασε δεκάδες δολοφονίες. «Όμως, το καταλάβαμε πολύ καλύτερα μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, με τον συστημικό ρατσισμό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη δολοφονία, το 2020, του Αφροαμερικανού που πέθανε από ασφυξία όταν ένας λευκός αστυνομικός γονάτισε στον λαιμό του επί σχεδόν 9 λεπτά.

«Αυτή είναι η κοινοτοπία του κακού, αυτό που πρέπει να προσέχουμε. Όλοι μας ξέρουμε για ποιον μιλάω, δεν θα προφέρω το όνομά του», είπε ο Ντε Νίρο, ένας από τους γνωστότερους αντιπάλους του Τραμπ. Λίγα λεπτά αργότερα όμως, δεν κρατήθηκε: «Είναι όπως με τον Τραμπ, πρέπει να το πω. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό».

Ο ίδιος ο Σκορτσέζε είπε ότι όσα περισσότερα μάθαινε για τους Οσέιτζ, τόσα περισσότερα ήθελε να συμπεριλάβει στη σχεδόν τετράωρη ταινία του. «Ήθελα να μάθω τα πάντα για τους Οσέιτζ και ήταν συγκλονιστικό», σχολίασε.

Ο αρχηγός του Έθνους των Οσέιτζ, Στάντινγκ Μπίαρ, τόνισε ότι ο Σκορτσέζε αποκατέστησε την εμπιστοσύνη. «Ο λαός μου υπέφερε τρομερά. Μέχρι σήμερα, αυτές οι συνέπειες μας ακολουθούν. Αλλά μπορώ να πω, εκ μέρους των Οσέιτζ, ότι ο Σκορτσέζε και η ομάδα του αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη και ξέρουμε ότι δεν θα την προδώσουν», είπε απευθυνόμενους στους δημοσιογράφους.

Ειδήσεις σήμερα:

Προβολή ακατάλληλης ταινίας από δασκάλα: “Το παιδί γύρισε από το σχολείο κι έκανε εμετό”

Ευρωεκλογές: Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους επιβεβαιώθηκαν από την ΕΕ

Τίνα Τάρνερ: Η πορεία της θρυλικής “γιαγιάς της ροκ” (εικόνες)