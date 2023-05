Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά: Νεαρός δέχθηκε σφαίρα

Στο νοσοκομείο νεαρός άνδρας που δέχθηκε σφαίρα στα Χανιά.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 19χρονος που δέχθηκε σφαίρα στο αριστερό του χέρι.

Ο νεαρός δέχθηκε τη σφαίρα ενώ βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση στην Ασή Γωνιά και το τραύμα του ήταν διαμπερές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η σφαίρα προέρχεται από πυροβόλο όπλο, χωρίς όμως να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 19χρονος.

Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

