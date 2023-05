Οικονομία

Εκλογές – Ομόλογα: Τα αποτελέσματα έριξαν τα spread

Τα ελληνικά ομόλογα είχαν πολύ καλύτερη επίδοση από τα άλλα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης.

Τα ελληνικά ομόλογα είχαν καλύτερη επίδοση σήμερα από τα άλλα κρατικά ομόλογα της Ευρωζώνης καθώς οι επενδυτές θεωρούν απίθανο να υπάρξει απόκλιση από τη σημερινή δημοσιονομική πειθαρχία μετά την εντυπωσιακή νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις χθεσινές εκλογές.

Οι αποδόσεις 10ετών κρατικών ομολόγων, οι οποίες κινούνται αντίθετα από τις τιμές τους, μειώθηκαν κατά 11 μονάδες βάσης στο 3,948%.

Η διαφορά μεταξύ της απόδοσης των ελληνικών και των γερμανικών 10ετών τίτλων (spread) μειώθηκε κατά 4 μ.β. στις 146 μ.β.

Αναλυτές ανέφεραν ότι με δεδομένη την οικονομική στήριξη από την ΕΕ και το σημερινό χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μειώσει σημαντικά τον λόγο του χρέους προς το ΑΕΠ, κάτι που έχει κρίσιμη σημασία για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Σημείωναν επίσης ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει πρωτογενές πλεόνασμα ήδη από το 2022 και ο κύκλος αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα επηρεάζει σε μικρότερο βαθμό την ελληνική οικονομία.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μεγάλη άνοδος στο ξεκίνημα

Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, στον απόηχο της ηχηρής νίκης του κυβερνώντος κόμματος στις χθεσινές εκλογές .

Ως το καλύτερο δυνατό σενάριο βλέπει το εκλογικό αποτέλεσμα η αγορά, καθώς τούτο μειώνει δραστικά το πολιτικό ρίσκο ανοίγοντας τον δρόμο για αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές και για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας τους επόμενους μήνες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.200,24 μονάδες σημειώνοντας άλμα 6,00% .

