Αλβανία - Μπελέρης: παραμένει προφυλακισμένος ο δήμαρχος Χειμάρρας

Την παράταση της κράτησης του Φρέντη Μπελέρι αποφάσισε το Αλβανικό δικαστήριο. Έντονη η αντίδραση από το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Την παράταση της κράτησης του ομογενή δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη, αποφάσισε το Αλβανικό δικαστήριο το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την απόφαση που εκδόθηκε, από τις δικαστικές Αρχές της Αλβανίας κατά της διαφθοράς υπό κράτηση θα παραμείνει τόσο ο Φρέντη Μπελέρης, αλλά και ο συνεργάτης του Παντελής Κοκοβέσης.

Η διαδικασία κράτησε περίπου δύο ώρες και ήταν κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Στην απόφαση αυτή, απάντησε αμεσα το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά:

"Η παράταση της κράτησης του Φρέντι Μπελέρη, εκλεγμένου πλέον Δημάρχου Χείμαρρας, προσκρούει στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και στην ευρωπαϊκή αντίληψη για το κράτος δικαίου."

Στο περιθώριο του σημερινού ΣΕΥ στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με την ομόλογό του της Αλβανίας, Όλτα Ξάτσκα, αναφέρει με ανάρτησή του στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως επισημαίνεται, «Στο περιθώριο του σημερινού ΣΕΥ στις Βρυξέλλες, συναντήθηκα με την ομόλογο Αλβανίας, Olta Xhacka. Κατά τη συζήτηση, τέθηκε το ζήτημα σχετικά με τον εκλεγμένο Δήμαρχο Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη.»

