Πολιτική

Εκλογές: Γεωργιάδης, Κασιμάτη και Γιαννακοπούλου για τα αποτελέσματα της κάλπης (βίντεο)

Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα των εκλογών σχολίασαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 οι εκπρόσωποι των κομμάτων.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών της 21ης Μαΐου καλεσμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρέθηκαν οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές, Άδωνις Γεωργιάδης της ΝΔ, Νίνα Κασιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ και Νάντια Γιαννακοπούλου από το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Οι τρεις βουλευτές, συζήτησαν για το απρόσμενο αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη, αλλά και για τις επόμενες κάλπες.

Όπως ανέφερε αρχικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, "ήταν μια μεγάλη ήττα, είχαμε έναν στόχο να μην ξαναβγει δεξιά κυβέρνηση και για αυτό τείναμε χείρα συνεργασίας σε άλλα κόμματα. Δεν ευθύνονται για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για το μεγάλο ποσό της ΝΔ, προβάλλοντας το αδιέξοδο που χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία για την απλή αναλογική".

Η Νάντια Γιαννακοπούλου με τη σειρά της σχολίασε μεταξύ άλλων πως "απορώ με το απύθμενο θράσος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα για ακόμη μια φορά βάφτηκε μπλε όμως το πινέλο το κρατούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ως αντιπολίτευση κάνατε τον χρυσό χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη."

Ο Άδωνις Γεωργιάης δήλψσε πως "μιλήσαμε μόνο για το πώς θα γίνει η καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη. Δεν πιστεύουμε ότι οι δεύτερη κάλπη θα είναι περίπατος. Θα ξεκινήσουμε πάλι να πείσουμε έναν προς έναν να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω να πιστέψουν ότι θα “σκιστούμε” για να κάνουμε την χώρα καλύτερη. Καλό είναι ο Τσίπρας να καταλάβει ότι η τοξικότητα στην πολιτική τελείωσε".

Ένταση επικράτησε στον “αέρα” καθώς η Νίνα Κασιμάτη, σχολίασε όταν μιλούσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την νίκη της Νέας Δημοκρατίας πως είναι “επιστροφή στη βαρβαρότητα” με τον βουλευτή της ΝΔ να απαντά, “βαρβαρότητα η επιλογή του ελληνικού λαού;”