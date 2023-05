Κόσμος

Τσαβούσογλου: Ένταση με την Ελλάδα, όσο συνεχίζονται τα προβλήματα

Στις προκλητικές δηλώσεις επέστρεψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ενόψει και του δεύτερου γύρου των εκλογών στην χώρα του.



Όσο συνεχίζονται τα άλλα προβλήματα με την Ελλάδα πέραν της υφαλοκρηπίδας, θα συνεχίσει να υπάρχει ένταση, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστηρίζοντας ότι το πιο βασικό θέμα είναι οι βραχονησίδες και ύφαλοι που δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο σε ποιον ανήκουν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε συνέντευξή του στο Χαμπέρτουρκ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι το πιο δύσκολο ζήτημα στα ελληνοτουρκικά είναι «οι περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, βραχονησίδες και ύφαλοι που δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον ανήκουν με τις συμφωνίες, τις οποίες η Τουρκία ονομάζει δικές μας και η Ελλάδα δικές τους...».

«Απαιτούν 10 μίλια πάνω από τα 6 μίλια. Και πάλι το καθεστώς των αποστρατιωτικοποιημένων νησιών. Η απαίτηση για 10 μίλια εναέριου χώρου πάνω από 6 μίλια χωρικών υδάτων, όλοι το βρίσκουν λίγο αστείο, είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο, να το πούμε πιο απλά», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος Υπουργός πρόσθεσε πως «αυτό, όμως, που έχει σημασία είναι αν η άλλη πλευρά, η Ελλάδα, θα κάνει βήματα σε αυτά τα θέματα. Ο Μητσοτάκης είπε ‘δεν θα διαπραγματευτούμε παρά μόνο για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες’ κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Ουσιαστικά αυτό δεν είναι ρητορική για τις εκλογές, η ελληνική πλευρά το λέει και στις διερευνητικές συνομιλίες. Η ελληνική πλευρά λέει ας συζητήσουμε μόνο ένα θέμα. Λέμε ότι όσο συνεχίζονται τα άλλα προβλήματα, θα συνεχίσει να υπάρχει ένταση».

