Πέθανε ο Ρέι Στίβενσον

Στο πένθος βυθίστηκε το Χολυγουντ με την είδηση της απώλειας του Ρέι Στίβενσον.

Θλίψη έχει σκορπίσει στην διεθνή καλλιτεχνική κοινότητα, η είδηση θανάτου του ηθοποιού, Ρέι Στίβενσον.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 58 ετών στην Ιταλία σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ. Τα αίτια θανάτου του, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

Ο Βορειοϊρλανδός ηθοποιός ήταν γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε μια σειρά από ταινίες δράσης και φαντασίας, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών Thor της Marvel, Punisher: War Zone, King Arthur.

Πρωταγωνιστούσε επίσης και την επερχόμενη σειρά της Disney Plus, Ahsoka η οποία εντάσσεται στο universe του Star Wars.

