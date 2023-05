ΗΠΑ: Ψεύτικη φωτογραφία με “έκρηξη” στο Πεντάγωνο προκάλεσε αναστάτωση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτογραφία έγινε viral μέσα σε λίγη ώρα. Η αντίδραση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Μια ψεύτικη φωτογραφία που έδειχνε μια «έκρηξη» κοντά στο κτήριο του Πενταγώνου έγινε viral σήμερα στο Twitter, προκάλεσε αναστάτωση στη Γουόλ Στριτ και επανέφερε στο προσκήνιο το θέμα των κινδύνων που ελλοχεύουν από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Η επίμαχη φωτογραφία που φέρεται να δημιουργήθηκε μέσω μιας τέτοιας εφαρμογής υποχρέωσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να αντιδράσει.

«Επιβεβαιώνουμε ότι πρόκειται για ψευδείς πληροφορίες και ότι το Πεντάγωνο δεν δέχθηκε επίθεση σήμερα», δήλωσε εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Άρλινγκτον έσπευσε επίσης να ξεκαθαρίσει μέσω Twitter ότι δεν σημειώθηκε έκρηξη ή κάποιο άλλο περιστατικό ούτε στο Πεντάγωνο ούτε στη γύρω περιοχή.

@PFPAOfficial and the ACFD are aware of a social media report circulating online about an explosion near the Pentagon. There is NO explosion or incident taking place at or near the Pentagon reservation, and there is no immediate danger or hazards to the public. pic.twitter.com/uznY0s7deL