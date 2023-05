Κόσμος

Ταϊλάνδη: Νεκροί μαθητές από κατάρρευση στέγης γηπέδου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ταϊλάνδη. Νεκροί, τρααυματίες και ζημιές λόγω μουσώνων.

Επτά άνθρωποι, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν παιδιά, σκοτώθηκαν από την κατάρρευση στέγης γηπέδου σε σχολείο της Ταϊλάνδης που επλήγη από καταιγίδα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τα παιδιά ηλικίας 6 ως 13 ετών αθλούνταν την ώρα που τα παρακολουθούσε κοινό στο σχολείο αυτό στην επαρχία Πίσιτ, στη δυτική Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, καταιγίδα ξέσπασε γύρω στις 18:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδος). Καταρρακτώδεις βροχές και σφοδροί άνεμοι προκάλεσαν ξαφνικά την κατάρρευση της στέγης της αθλητικής εγκατάστασης.

Συνολικά 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το επαρχιακό γραφείο δημοσίων σχέσεων, προσθέτοντας ότι οι τρεις ενήλικες που σκοτώθηκαν από την κατάρρευση της στέγης είναι δύο γονείς και ένας επιστάτης.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook από το τοπικό γραφείο δημοσίων σχέσεων δείχνει συντρίμμια από τη στέγη στο έδαφος.





Αρκετά σπίτια υπέστησαν επίσης ζημιές από την καταιγίδα στην περιοχή Σαμ Νγκαμ, στην οποία βρίσκεται το σχολείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς στην Ταϊλάνδη αρχίζει η εποχή των μουσώνων. Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τις επόμενες μέρες.

Τη γειτονική Μιανμάρ σάρωσε πρόσφατα ο τυφώνας Μόκα, προκαλώντας τον θάνατο 145 ανθρώπων.

Οι προδιαγραφές ασφαλείας και συντήρησης των κτιρίων είναι ενίοτε ανεπαρκείς στην Ταϊλάνδη και η κατάρρευση κτιρίων δεν είναι κάτι το σπάνιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Ίδρυμα Αντενάουερ: Οι λόγοι της επιτυχίας της ΝΔ

“The 2Night Show” - Παπακώστας: Ο αρχαιολόγος εξηγεί γιατί τα αρχαία αγάλματα είχαν μικρά μόρια (βίντεο)

Δολοφονία Καραϊβάζ: νέα καρέ από την κίνηση των κατηγορουμένων (εικόνες)