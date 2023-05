Κοινωνία

Βαρβάκειος: Βρέθηκε σορός γυναίκας απέναντι από την αγορά (εικόνες)

Το πτώμα της γυναίκας εντόπισαν διερχόμενοι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει σημάδια στο λαιμό της.

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα απέναντι από τη Βαρβάκειο αγορά, όταν διερχόμενοι εντόπισαν μια νεκρή γυναίκα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρον ότι πρόκειται για μια γυναίκα περίπου 50 χρονών και ότι φέρει σημάδια στο λαιμό της.

Κλιμάκιο της Ασφάλειας μετέβη στην περιοχή για να συλλέξει στοιχεία και να διαπιστώσει τα αίτια θανάτου της γυναίκας.

