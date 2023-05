Πολιτική

Εκλογές: προεδρικό διάταγμα για την επίσπευση της διαδικασίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Κυριακή θα ορκιστεί η νέα βουλή. Οι διαδικασίες μέχρι την επόμενη κάλπη.

Οι προετοιμασίες για την δεύτερη κάλπη γίνονται με ταχείς ρυθμούς και με τους ίδιους κυλούν και οι διαδικασίες για τις εκλογές σε μια διαδικασία "εξπρές" για να επιτευχθεί η πραγματοποίησή τους στις 25 Ιουνίου, που είναι και η ημερομηνία που φαίνεται να έχει "κλειδώσει" μέχρι στιγμής.

Στις 18.00 το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται να γίνει η ορκωμοσία της νέας Βουλής, σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές. Το πρωί της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί η εκλογή προεδρείου.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα διαλυθεί η Βουλή ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις νέες εκλογές.

Σημερα εξάλλου αναμενεται νεο Προεδρικό Διάταγμα για επισπευση της διαδικασιας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακολούθως ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψαν στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας την διερευνητική εντολή, ενώ το ίδιο αναμένεται να κάνει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο το απόγευμα της Τρίτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Διόνυσος: Βρέθηκε ο 29χρονος που είχε εξαφανιστεί

Premier League: Η Νιούκαστλ σφράγισε τα εισιτήριο για το Champions League

Καιρός: Τρίτη με μπόρες, καταιγίδες και βοριάδες