Εκλογές: Θεοδωρικάκος, Γεροβασίλη, Σπυρόπουλος για το “ταμείο” της κάλπης (βίντεο)

Οι εκπρόσωποι των τριών μεγαλύτερων κομμάτων κάνουν απολογισμό των μηνυμάτων της Κυριακής και συζητούν τις στρατηγικές και τους στόχους για τις εκλογές στις 25 Ιουνίου.

Καλεσμένοι του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Τρίτη, προκειμένου να συζητήσουν για τις εκλογές που έγιναν στις 21 Μαΐου και εκείνες που έρχονται στις 25 Ιουνίου, ήταν οι:

Τάκης Θεοδωρικάκος, νεοεκλγείς βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με την ΝΔ και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

νεοεκλγείς βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών με την ΝΔ και Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη, επανεκλεγείσα βουλευτή Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ και

επανεκλεγείσα βουλευτή Άρτας με τον ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρέας Σπυρόπουλος, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Ερωτηθείσα για το αποτέλεσμα της Κυριακής, τα αίτια της ήττας και το κατά πόσον μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση του Αλέξη Τσίπρα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, η Όλγα Γεροβασίλη είπε, μεταξύ άλλων, ότι το αποτέλεσμα των εκλογών «υπήρξε ένα δυνατό σοκ, χρήσιμο τελικά. Η κοινωνία έστειλε ισχυρό μήνυμα «αλλάξτε» και θα το κάνουμε «εν κινήσει». Εκπέμψαμε ένα λάθος σήμα ή δεν εκπέμψαμε ισχυρά την θετική μας ατζέντα».

«Ο Τσίπρας είναι νέος ηγέτης, γιατί σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα, εμείς δεν έχουμε παλιό κόμμα», σημείωσε η κ. Γεροβασίλη, προσθέτοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας δεν φυγομαχεί έτσι κι αλλιώς και είπε ότι θα δώσει την μάχη. Ο Τσίπρας πήρε την ευθύνη ως πρόεδρος του κόμματος, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει αναλογική ευθύνη σε καθέναν από μας, που οφείλουμε να πάρουμε».

Από την πλευρά του, σχετικά με τις εκλογές στις 21 Μαΐου, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος είπε ότι για το ΠΑΣΟΚ «ήταν μια πρώτη καταγραφή δυνάμεων» και ότι «το επόμενο βήμα είναι να εκφράσουμε την αγωνία των προοδευτικών δυνάμεων».

Σχετικά με τις επόμενες εκλογές και το ενδεχόμενο συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία, εφόσον χρειαστεί, ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μην υπάρχει νέο αδιέξοδο, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «εμείς θα επιδιώξουμε να είμαστε μια σύγχρονη αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης μιλά πάλι για αυτοδυναμία, επομένως δεν υπάρχει συζήτηση για συνεργασία. Ο λαός είπε ότι θέλει για Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επομένως…»

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι «στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου».

Ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ακόμη ότι «Οι κάλπες είναι άδειες και ξεκινάμε από το μηδέν, ωστόσο υπάρχει ισχυρή βούληση που εκφράστηκε στις 21 Μαΐου. Ήταν εθνικές εκλογές προχθές και κανείς δεν έστειλε μήνυμα, αλλά οι πολίτες πήραν απόφαση για αυτοδύναμη Κυβέρνηση της ΝΔ και Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που κυβέρνησε 4 χρόνια εν μέσω τέτοιων κρίσεων»

