Παράξενα

Εκλογές - Έλληνες Οικολόγοι: ο Δημοσθένης Βεργής στον ΑΝΤ1 για την μία ψήφο στις κάλπες (βίντεο)

Ο πρόεδρος του κόμματος, ψάχνει για να κεράσει τον έναν και μοναδικό ψηφοφόρο του, καθώς όπως είπε, ούτε ο ίδιος ούτε η σύζυγος του άσκησαν το εκλογικό δικαίωμα τους.​



Ο Δημοσθένης Βεργής αν και δεν είχε κατεβάσει ψηφοδέλτιο στις φετινές εκλογές ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταστροφή του περιβάλλοντος, όπως λέει, βρέθηκε να παίρνει τελικά μόνο μία ψήφο στην Α' Περιφέρεια Αθηνών.

«Ένα ψήφο... ευχαριστημένος! Το 2019 δεν είχα ούτε ένα ψήφο. Δε κατέβασα ψηφοδέλτια για διαμαρτυρία», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Δημοσθένης Βεργής

Ο ίδιος ψάχνει τον έναν και μοναδικό ψηφοφόρο ο οποίος χρησιμοποίησε λευκό ψηφοδέλτιο για να γράψει και να ψηφίσει τον Δημοσθένη Βεργή.

Η ψήφος προσμετρήθηκε κανονικά από τους εκλογικούς αντιπροσώπους, ενώ ο πρόεδρος των Ελλήνων Οικολόγων υπόσχεται κέρασμα στον άνθρωπο που του χάρισε την μία και μοναδική ψήφο.

Στο δελεαστικό άκουσμα πολλοί είναι εκείνοι που επικοινωνούν μαζί του δηλώνοντας ότι τον ψήφισαν!

"Πρώτα απ' όλα από που είσαι κορίτσι μου; Αττική; Εγώ Αττική δε κατέβασα ψηφοδέλτιο. Λες ψέματα", ήταν η απάντηση του σε τηλεφώνημα από μια κοπέλα που υποστήριξε ότι τον ψήφισε.

Ωστόσο, ο Δημοσθένης Βεργής δηλώνει ότι θα κατέβει στις επόμενες εκλογές και πάλι όμως χωρίς να τυπώσει ψηφοδέλτια.

