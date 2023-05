Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Περιστέρι: Μια... ανάσα από τους τελικούς οι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε το Περιστέρι στο Game 3 στο ΟΑΚΑ και ανέκτησε το προβάδισμα στην σειρά των ημιτελικών.



Μια... ανάσα από τους τελικούς της Α1 Ανδρών/Basket League, βρίσκεται πλέον ο Παναθηναϊκός, μετά την ανάκτηση του προβαδίσματος στην ημιτελική σειρά των πλέι οφ (2-1).

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 89-80 του Περιστερίου στο Game 3 στο ΟΑΚΑ και το προσεχές Σάββατο (27/5, 19:15) θα προσπαθήσουν να πάρουν το «εισιτήριο» για την τελική φάση, στο 4ο ματς που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου».

Η αποτελεσματική απόδοση του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκάλεπτο, αποτέλεσε το «κλειδί» της «πράσινης» επιτυχίας. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο, που έδωσε... δικαιώματα στο Περιστέρι μέσα από τα αμυντικά κενά του, το «τριφύλλι» σοβαρεύτηκε στην επιστροφή του στο παρκέ, έδεσε την άμυνα, κυριάρχησε στα ριμπάουντ και με διάρκεια στην επίθεση «έτρεξε» ένα επιμέρους σκορ 27-10 μέχρι το 30΄, αποκτώντας ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας 17 πόντων (76-59).

Οι «πράσινοι» εκτόξευσαν τη διαφορά στο 32΄ στους 21 πόντους (83-62) και μετέτρεψαν το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία, απέναντι σε ένα Περιστέρι που «πάτησε» στην αμυντική χαλάρωση των παικτών του Παναθηναϊκού και κατάφερε να ροκανίσει τη διαφορά, όχι όμως και να απειλήσει...

Ο Μάριους Γκριγκόνις με 20 πόντους και 4/6 τρίποντα οδήγησε την επίθεση του «τριφυλλιού», έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Πάρις Λι με 16.

Από το Περιστέρι των 17 λαθών ξεχώρισε ο Σιλβέιν Φρανσίσκο με 19 πόντους, αλλά μόλις 1 στην καθοριστική τρίτη περίοδο, όταν δηλαδή η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχασε την... επαφή με τους «πράσινους».

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 49-49, 76-59, 89-80

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσαρούχα, Πιτσίλκας, Μάνος

Οι συνθέσεις:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Μποχωρίδης 2, Γουίλιαμς 3 (1), Πονίτκα 16 (1), Γκριγκόνις 20 (4), Γκουντάιτις 8, Π. Καλαϊτζάκης 6, Λι 16 (4), Παπαγιάννης 6, Αγραβάνης 8 (1), Γ. Καλαϊτζάκης 2, Μαντζούκας 2.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 7, Φρανσίσκο 19 (2), Πουλιανίτης 5 (1), Ντένμον 13 (1), Κασελάκης 8 (2), Κόλεμαν 6, Μωραΐτης 12 (3), Ραντάνοβ, Χάμερ 10.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge Porn: σύλληψη 35χρονου που έστειλε γυμνές φωτογραφίες της ανήλικης συντρόφου του

Δημοσιογράφος βρέθηκε απαγχονισμένη

Τρίκαλα: Γονείς βρήκαν νεκρό τον γιο τους