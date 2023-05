Αθλητικά

Περιστέρι – Παναθηναϊκός: Ισοφάρισαν τη σειρά οι γηπεδούχοι

Οι «πρίγκιπες» των δυτικών προαστίων πέτυχαν εμφατική νίκη κόντρα στο… φάντασμα των «πρασίνων».

Η καθηλωτική άμυνα και η πειστική εμφάνιση της τρίτης περιόδου, αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της επιτυχίας του Περιστερίου, το οποίο ισοφάρισε (1-1) ενώπιον του κοινού του τη σειρά των ημιτελικών των πλέι οφ της Α1 Ανδρών/Basket League με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε με 73-58 των «πράσινων» στο Game 2 της σειράς, η οποία επιστρέφει στο ΟΑΚΑ (23/5, 19:15).

Μετά από ένα υποτονικό πρώτο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο το Περιστέρι εξαργύρωσε κάποιες εκλάμψεις του, απέναντι σε έναν... υποτονικό Παναθηναϊκό, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρήκε ρυθμό από τα 6,75 και με σερί 6-0 βρέθηκε για πρώτη φορά στο +10 (39-29 στο 22΄). Δείχνοντας μάλιστα διάρκεια σε άμυνα και επίθεση και κρατώντας τους «πράσινους» κάτω από τους 20 πόντους στην τρίτη περίοδο, το Περιστέρι ξέφυγε ακόμη και με 16 πόντους (59-43 στο 29΄), πριν κλείσει το δεκάλεπτο στο +15 (61-46 στο 30΄).

Στα πρώτα λεπτά του... επιλόγου, ο Πονίτκα προσπάθησε να «αφυπνίσει» τον Παναθηναϊκό και μετά από σερί 0-7 το «τριφύλλι» βρέθηκε στο -6 (61-55 στο 34΄), αλλά μέχρι εκεί... Ο Κόλεμαν «συνδέθηκε» και πάλι από τα 6,75, επαναφέροντας τη διψήφια διαφορά στην ομάδα του (64-55), ενώ στο 38΄ ο Κασελάκης εκτέλεσε την πρώην ομάδα του από την ίδια θέση, γράφοντας το μη αναστρέψιμο 73-58...

Κορυφαίος των νικητών ο Μίρο Μπιλάν με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άξιοι συμπαραστάτες του αναδείχθηκαν οι Μάρκους Ντένμον (14π.) και Σιλβέιν Φρανσίσκο (12π.). Από τον Παναθηναϊκό που τα... έσπασε από τα 6,75 (3/26 τρίποντα) προσπάθησε ο Ματέους Πονίτκα με 17 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 33-29, 61-46, 73-58

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κορομηλάς, Πουρσανίδης, Θεονάς

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπιλαν 14, Φρανσίσκο 12, Ντένμον 14 (2), Κασελάκης 6 (1), Κόλεμαν 5 (1), Μωραΐτης 5 (1), Πουλιανίτης 9 (1), Ραντάνοβ 6, Περσίδης, Χάμερ 2, Ζούγρης, Σταυρακόπουλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Χρήστος Σερέλης): Μποχωρίδης, Πονίτκα 17, Γκριγκόνις 4 (1), Μαντζούκας 6 (2), Γκουντάιτις 5, Π. Καλαϊτζάκης 13 Λι 6, Παπαγιάννης 2, Αγραβάνης 5, Γ. Καλαϊτζάκης, Γουίλιαμς.

