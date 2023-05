Life

ACCS4 - Άλιμος: Η Κυριακή των κλασικών αυτοκινήτων έχει και... ηλεκτροκίνηση!

Την ευκαιρία να απολαύσουν “θρυλικά” αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής, ορισμένα εκ των οποίων έχουν γίνει ηλεκτροκίνητα, θα έχουν οι επισκέπτες της έκθεσης που έγινε θεσμός.

Έτοιμα, καλογυαλισμένα, ολοζώντανα κάποια σπάνια αυτοκίνητα πολλών δεκαετιών, έχουν ραντεβού, δίπλα στη θάλασσα, κάτω από το βλέμμα χιλιάδων επισκεπτών και εκατομμυρίων θεατών, με τα μεγαθήρια της αμερικάνικης βιομηχανίας των muscle cars.

Πλάι σε ένα μοναδικό Dedion Bouton 1925, οι επισκέπτες του Alimos Classic Car Sunday 4, αυτή την Κυριακή, 28 Μαΐου 2023, θα δουν μια ροζ Cadillac ή μια κόκκινη Ferrari Maranello, αντιθέσεις σχεδίων, χρωμάτων, στυλ, αισθητικής και, κυρίως, κυβισμού!

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, θα καλωσορίσει μόνιμους πια αλλά και νέους ιδιοκτήτες κλασικών, στον παραλιακό πεζόδρομο που φέτος έχει πολλές εκπλήξεις.

«Όλοι οι “δρόμοι” του αποκτούν τη δική τους ονομασία (από κλασικές φίρμες αυτοκινήτων) και κάπου 500 μέτρα πεζόδρομου καλύπτονται πλήρως από ηχητικές εγκαταστάσεις», λέει ο δήμαρχος, τονίζοντας πως «αφού η μουσική, μαζί με τα παγωτά, τις γρανίτες, το ποπ κορν και τα μπαλόνια, αλλά και μια έκπληξη, καντίνα των 60s με street food της εποχής εκείνης, είναι αναγκαία συμπληρώματα μιας τέτοιας γιορτής που συγκεντρώνει κάθε χρόνο οικογένειες, παιδιά, μωρά και... κατοικίδια είναι όμως και γιορτή πολιτισμού. Με τη συνεργασία των μεγάλων και των μικρότερων Λεσχών και των μελών τους, αλλά και με ισχυρή παρουσία ιδιωτών που έχουν πολύτιμα τετράτροχα, θα συγκεντρώσουμε πάνω από 200 αυτοκίνητα, θα είναι όλα στη διάθεση των επισκεπτών, από τις 13:00 μέχρι τις 19:00 και ο πεζόδρομος είναι προσβάσιμος με λεωφορείο ή τραμ, αφού οι χώροι στάθμευσης του δήμου δεν είναι ατελείωτοι! Όμως οι φίλοι μας θα μπορούν να πάρουν και δωρεάν λαχεία, με τον ένα και μοναδικό τυχερό της κλήρωσης να κερδίζει μια αξέχαστη Κυριακάτικη βόλτα με την κλασική Rolls Royce του δήμου Αλίμου.»

Για τον Νίκο Μαστοράκη, που έχει πάντα τον πρώτο λόγο στη διοργάνωση αυτή «το ACCS έγινε θεσμός και η πρόκληση είναι, κάθε χρόνο, να προσθέτουμε νέα και δελεαστικά στοιχεία, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους θεατές. Φέτος μάλιστα φιλοξενούμε, στο κομμάτι Future Classics, και την ηλεκτροκίνηση που τόσο άξια εκπροσωπεί η ΔΕΗ Βlue, με το παρελθόν να κοιτάζει κατάματα το μέλλον και δυο Volks Wagen, ένα Bulli των 60s να «ζηλεύει» το ηλεκτρικό ID Buzz, που οι θεατές θα δουν ίσως για πρώτη φορά. Ανάμεσά τους, ένας δυναμικός φορτιστής θα γεφυρώσει παρελθόν με μέλλον και ειδικοί θα εξηγούν τα πλεονεκτήματα, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά, της ηλεκτροκίνησης. Φέτος επίσης «τρέχουν» τρεις διαγωνισμοί (με βραβείο μεγάλες δωροεπιταγές από το «Πλαίσιο») για το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο, το εντυπωσιακότερο μελλοντικό κλασικό και το σημαντικότερο ιστορικό, ενώ όλοι οι οδηγοί παίρνουν εντυπωσιακά δώρα, καπελάκια, πετσέτες παραλίας και «ελευθέρας» για όλη τη σεζόν του Cine Alimos. Και για όσους δεν μπορούν να έρθουν να δουν όλα αυτά από κοντά και να περάσουν μιαν αξέχαστη Κυριακή, θα ενημερώνουμε συνεχώς τα social media με... σχεδόν live βίντεο, ανά μισή ώρα από τις 11:00 το πρωί, στο facebook.com/nico.mastorakis»

Οι συμμέτοχες στο ACCS4 θα κλείσουν το Σάββατο 27 Μαΐου, για να δοθεί η ευκαιρία παρουσίας και κάποιων παραδοσιακά... αργοπορημένων που μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και φόρμες συμμετοχής στο alimosevents@ gmail.com

*Σημείωση: το βίντεο αυτό έχει «ντυθεί» μουσικά με το τραγούδι Oldies But Goodies του Βαγγέλη Παπαθανασίου, που τραγουδά η Ζωίτσα Κουρούκλη και παίζουν ο Ντέμης Ρούσσος (μπάσο) και ο Λουκάς Σιδηράς (ντραμς), είναι δηλαδή η πρώτη ανεπίσημη δισκογραφική εμφάνιση των Aphrodite’s Child).

