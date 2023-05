Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Η ατζέντα της Τετάρτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Το 2023 υπάρχουν πρότυπα ομορφιάς; Έχουν αυξηθεί οι πλαστικές λόγω των social media; Οι ασθενείς ζητούν να μοιάσουν σε κάποιον επώνυμο; Ο πλαστικός χειρουργός Μάρκος Χατζηπιέρας απαντά σε όλα τα ερωτήματα και μας ενημερώνει για τις πιο δημοφιλείς πλαστικές επεμβάσεις.

Τι είναι το γαστρικό botox; Ο ειδικός χειρουργός παχυσαρκίας - ογκολογίας - πεπτικού Σωτήρης Γαβριήλ, μας παρουσιάζει την τεχνική του γαστρικού botox, η οποία θεωρείται ως ιδανική για τη μείωση του σωματικού βάρους και τη νεότητα.

Χειρουργείο στο γόνατο. Αξίζει να το κάνουμε; Ο χειρουργός - ορθοπεδικός, Παναγιώτης Νταγιόπουλος, μας λέει ποιες είναι οι συνηθέστερες παθήσεις που ταλαιπωρούν τα γόνατά μας, καθώς και ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν και να μας οδηγήσουν στον γιατρό. Ακόμα, ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής Θανάσης Πάτρας, μοιράζεται, μεταξύ άλλων, τη δική του εμπειρία με ένα πρόβλημα στο γόνατο που τον ακινητοποίησε και τελικά τον ανάγκασε να κάνει χειρουργείο.

Πώς πρέπει να επικοινωνηθεί ένα διαζύγιο στο παιδί; Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια Ιωάννα Θεοδωρακοπούλου προτείνει κατευθύνεις ανά περίπτωση και μας επισημαίνει πότε μια σχέση είναι ολοφάνερο ότι έχει βυθιστεί σε τέλμα.

Γιατί τρίζουμε τα δόντια μας; Ο οδοντίατρος Μιχάλης Καλαϊτζάκης εξηγεί τι προβλήματα ενδέχεται να προκληθούν καθώς και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κακή συνήθεια.

Δείτε το trailer:

