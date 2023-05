Life

Τηλεθέαση - “Το Πρωινό”: Πρωτιά με ρεκόρ σεζόν

Ο Γιώργος Λιάγκας και η παρέα του βρέθηκαν την Τρίτη στην κορυφή της τηλεθέασης.

Ρεκόρ σεζόν και πρωτιά σημείωσε την Τρίτη 23 Μαΐου, «Το Πρωινό». Η εκπομπή ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της, καταγράφοντας ποσοστό 23,4% στο δυναμικό κοινό 18-54, την υψηλότερη επίδοσή της, από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα.

Ο Γιώργος Λιάγκας ήταν η πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 4,6 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί πως «Το Πρωινό» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, σημειώνοντας 22,9% και 6,8 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έβαλαν στην παρέα τους «Το Πρωινό» με τα ποσοστά τηλεθέασης να κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε όλες τις ηλικίες. Στο ανδρικό κοινό ηλικίας 45-54 η εκπομπή σκόραρε 31,9%, ενώ στις γυναίκες ηλικίας 18-24 άγγιξε το 30%.

