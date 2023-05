Life

Τίνα Τάρνερ - “You’re simply the best”: Φόρος τιμής από τους θαυμαστές της (εικόνες)

Λουλούδια και κεριά έξω από το σπίτι της Τίνα Τάρνερ που έφυγε από τη ζωή χθες.

«You're Simply the Best»: με λουλούδια, κεριά και σημειώματα ο κόσμος τιμά στο Χόλιγουντ και την κατοικία της κοντά στην Ζυρίχη την βασίλισσα του rock'n roll που πέθανε στα 83 της χρόνια στην Ελβετία.

Ενα κόκκινο τριαντάφυλλο και ένα σημείωμα ήταν στερεωμένο το πρωί στην πύλη της ελβετικής κατοικίας όπου πέθανε Τίνα Τέρνερ: «Πιστεύω ότι είναι ΟΚ που ήρθα νωρίς σήμερα. Ευχαριστώ και αντίο Τίνα. You're Simply the Best»

«Γιατί είναι η βασίλισσα, η βασίλισσα όλων των γυναικών, την αγαπώ την Τίνα», έλεγε συγκινημένος μπροστά στην ελβετική της κατοικία όπου και πέθανε ένας 48χρονος σλοβένος φαν, όταν το πλήθος έκανε ουρά όλη την νύκτα για να αποθέσει κάτι στην μνήμη της.

Η Τίνα Τάρνερ εγκαταστάθηκε στην Ελβετία το 1995 μαζί με τον σύντροφό της, τον Γερμανό Ερβιν Μπαχ. Το 2013, τρεις μήνες μετά τον γάμο τους και αφού πήρε την ελβετική υπηκοότητα, απαρνήθηκε την αμερικανική υπηκοότητα.

«The Best»

Η εκρηκτική γυναίκα, που έβαζε φωτιά στην σκηνή και στα πλήθη σε ολόκληρο τον κόσμο με την μοναδική φωνή και την φλογερή σκηνική παρουσία που έλεγε ότι φοβάται να γεράσει, δήλωνε τον Απρίλιο στον Guardian ότι ήλπιζε πως θα την θυμούνται ως «τη βασίλισσα του rock'n roll». Και κέρδισε και αυτό το στοίχημα, αν δει κανείς σήμερα τις αναφορές στο όνομά της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για την απώλεια της «θρυλικής βασίλισσας του ροκ», μίλησε ο μπασκετμπολίστας Μάτζικ Τζόνσον, ενώ ο Μικ Τζάγκερ χαιρέτισε μία καλλιτέχνη «τόσο ταλαντούχα», αλλά και «θερμή, αστεία και γενναιόδωρη». Ο Ρόνι Γουντ μίλησε για την απώλεια «της βασίλισσας του ροκ και της soul».

Συγκίνηση

«Οι λέξεις "θρυλική", "είδωλο", "ντίβα" και "σουπερστάρ" χρησιμοποιούνται συχνά λανθασμένα, ωστόσο η Τίνα Τέρνερ τις ενσαρκώνει όλες και τόσες άλλες», δήλωσε η Μαράια Κάρεϊ.

Η Γκλόρια Γκέινορ υπενθύμισε ότι η Τίνα Τέρνερ «άνοιξε τον δρόμο σε τόσες γυναίκες του ροκ, μαύρες ή λευκές».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαιρέτισε «την μοναδική γυναίκα που κέρδισε στις κατηγορίες ποπ, ροκ και RnB» στα Βραβεία Grammy, «απόδειξη της δεξιοτεχνίας, της δημιουργικότητάς της και της τεράστιας δημοφιλίας της» σε διαφορετικά κοινά.

«Με τον θάνατο της Τίνα Τέρνερ, ο κόσμος έχασε ένα είδωλο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Αλέν Μπερσέ.

Γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1939 στο Τενεσί και το όνομά της ήταν Αννα Μέι Μπούλοκ. Η Τίνα Τάρνερ έκανε το ντεμπούτο της στα 16 της χρόνια με το γκρουπ των blues «Kings of Rythm» του ανθρώπου που επρόκειτο να γίνει σύζυγός της, του Άικ Τάρνερ.

Μαζί του και με τους «The Ike and Tina Turner Revue» θα αρχίσει να γίνεται γνωστή σε ένα από τα δημοφιλέστερα μαύρα σχήματα των ΗΠΑ στην δεκαετία του 1960.

«Survivor»

Το 1966, ο Άικ Τάρνερ και οι μουσικοί του συμμετέχουν στην βρετανική τουρνέ των Rolling Stones που ανοίγει τις πύλες ης Ευρώπης για το ζεύγος.

Ομως ο Άικ Τάρνερ την χτυπά, την κακομεταχειρίζεται και την ταπεινώνει συστηματικά. Τελικά, η Τίνα Τάρνερ φεύγει και αναγκάζεται να κρύβεται από αυτό μέχρι να πάρει το διαζύγιο, το 1978.

Μέσα στην βροχή των αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων, πολλοί είναι αυτοί που επισημαίνουν την αποφασιστικότητα και το θάρρος αυτής της πολύ ξεχωριστής γυναίκας μπροστά στην κακοποίηση και την βία.

«Για μένα, θα είναι πάντα survivor και έμπνευση για τις γυναίκες παντού», δήλωσε η Μαράια Κάρεϊ.

«Πώς να πεις αντίο σε μία γυναίκα που έκανε την οδύνη και τα τραύματά της δύναμη και τα χρησιμοποίησε για να αλλάξει τον κόσμο;», είπε η Αντζελα Μπάσετ, η ηθοποιός που ενσάρκωσε την τραγουδίστρια στην ταινία «Tina». «Η Τίνα Τάρνερ έδειξε στους άλλους που ζουν μέσα στον φόβο πώς πρέπει να μοιάζει ένα ωραίο μέλλον γεμάτο αγάπη, συμπόνια και ελευθερία».

Επειτα από δύσκολα χρόνια, η Τίνα Τάρνερ θα ξαναβρεθεί στην κορυφή την δεκαετία του 1980, κυρίως χάρη στο άλμπουμ «Private Dancer» που της άνοιξε τον δρόμο για την πολυβραβευμένη καριέρα που ακολούθησε.

Η κηδεία της θα είναι ιδιωτική και θα γίνει παρουσία της οικογένειας και στενών φίλων.

