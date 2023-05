Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: “Δεν ήταν σαν μία μαμά που είχε χάσει δύο παιδιά και κινδύνευε να χάσει και τρίτο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι καταθέσεις των δύο νοσηλευτριών της Τζωρτζίνας. Τα "αξιοπρόσεκτα" στη συμπεριφορά της Πισπιρίγκου.

Την εκτίμησή τους για τις αντιδράσεις της κατηγορούμενης κατά τη νοσηλεία της Τζωρτζίνας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο κατέθεσαν στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, δύο νοσηλεύτριες.

Οι μάρτυρες, Κωνσταντίνα Αθανασοπούλου και Ελένη Ψηλογεωργακοπούλου, μίλησαν για τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις της μητέρας του παιδιού που μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του Ρίου τον Απρίλιο του 2021 μετά από την ανακοπή που υπέστη στο Καραμανδάνειο.

Σύμφωνα με τις δύο νοσηλεύτριες, η όλη εικόνα της 34χρονης κατηγορούμενης, η οποία ήδη είχε χάσει τα δύο μικρότερα παιδιά της, ήταν τόσο διαφορετική από τη συνήθη που βλέπουν με τους γονείς παιδιών που κινδυνεύουν, που τους είχε προξενήσει ενδιαφέρον. Οι νοσηλεύτριες είπαν πως αυτές οι τόσο διαφορετικές αντιδράσεις της Πισπιρίγκου ήταν αυτές που τελικά έκαναν «αξιοπρόσεκτη τη συμπεριφορά της».

Όπως είπε η κ. Αθανασοπούλου για τη Ρ. Πισπιρίγκου, «ήταν τυπική. Ερχόταν σε όλα τα επισκεπτήρια. Στην αρχή με τον σύζυγο, μετά μόνη της. Είχε ψύχραιμη στάση, ψυχρή απέναντι στο παιδί. Από περιστατικά που έχουμε δει με άλλους γονείς, αντιδρούν διαφορετικά και η εικόνα αυτή ήταν αξιοπρόσεκτη. Συνήθως υπάρχει οδυρμός, θλίψη, αυτήν την εικόνα δεν μπορούσα να τη δω στο πρόσωπο της μητέρας».

Σε ερώτηση της προέδρου μήπως εκδήλωνε το ενδιαφέρον της η 34χρονη κάνοντας ερωτήσεις στο προσωπικό, η νοσηλεύτρια απάντησε: «Όχι, δεν μας έκανε ερωτήσεις. Από το γεγονός ότι είχαν χαθεί δύο παιδιά στην οικογένεια, αυτό ήταν κάτι μη αναμενόμενο. Ήταν αξιοπρόσεκτο αυτό που έβλεπα».

Επίσης, ανέφερε ότι η κατηγορούμενη εκπαιδεύτηκε από τις νοσηλεύτριες για να δίνει στη Τζωρτζίνα φαγητό και φάρμακα μέσω της γαστροστομίας και πως είχε εξοικειωθεί με αυτήν τη διαδικασία.

Πρόεδρος: Πώς περνούσε η ώρα της κατηγορούμενης στο επισκεπτήριο; Πόσο ήταν; Μία ώρα;

Μάρτυρας: Ερχόταν στο επισκεπτήριο. Δεν καθόταν και πολύ μερικές φορές. Ίσως λόγω covid. Από πληροφορίες που είχα από νοσηλευτές, έβαζε στη Τζωρτζίνα παιδικά, το έπαιρνε με το καροτσάκι. Ήταν διεκπεραιωτική, αυτά που έπρεπε να κάνει, τα έκανε.

Συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας: Λέτε στην ανακρίτρια ήταν άνετη; Τι εννοείτε;

Μάρτυρας: Δεν προβληματιζόταν. Είχε μία άνεση απέναντι στην κατάσταση. Η μητέρα το αντιμετώπιζε πολύ ψύχραιμα, ήταν αποστασιοποιημένη. Οι γονείς στην Ελλάδα, στα τόσα χρόνια που εργάζομαι, το αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά.

Αναφερόμενη στην κατάσταση της Τζωρτζίνας αφού αποσωληνώθηκε, η μάρτυρας κατέθεσε πως το κοριτσάκι, που πλέον είχε τετραπληγία, αντιλαμβανόταν κάποια ερεθίσματα και έδειχνε να έχει μία αντίληψη.

Για τα επεισόδια που εμφάνιζε η Τζωρτζίνα λίγο πριν πεθάνει, τελικά, τον Ιανουάριο του 2022, όταν βρέθηκε ξανά στο Ρίο, η κ. Αθανασοπούλου είπε πως όλα εκδηλώνονταν στην Παιδιατρική Κλινική. «Έγιναν συζητήσεις πώς ενώ αναφερόταν σε επεισόδια στην Παιδιατρική Κλινική, ερχόταν στη ΜΕΘ και δεν είχε τίποτα. Λέγαμε δεν γίνεται να παρουσιάζει επεισόδια στην Παιδιατρική και στη ΜΕΘ να μην παρουσιάζει τίποτα. Λέγαμε τι γίνεται; Είχαμε προβληματιστεί όλοι. Δεν γινόταν με τόσα μηχανήματα να μην μπορεί να εντοπιστεί κάτι», σημείωσε.

Στην κατάθεση της, η δεύτερη νοσηλεύτρια, Κ. Ψηλογεωργακοπούλου, τόνισε πως η μητέρα «δεν έμοιαζε ως μία μαμά που στεναχωριόταν, δεν πλησίαζε εύκολα το παιδί. Ήταν ψυχρή, αποστασιοποιημένη, δεν έμοιαζε σαν μία μαμά που είχε χάσει δύο παιδάκια και κινδύνευε και τρίτο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως δεν υπήρχε θρήνος».

Η μάρτυρας ανέφερε πως η μητέρα δεν συμμετείχε όταν έκαναν μπάνιο και άλλαζαν το παιδί και πως και αυτό δεν είναι σύνηθες, καθώς οι γονείς ακόμη και αν φοβούνται θέλουν να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες για να είναι κοντά με τα παιδιά τους.

Εισαγγελέας: Λέτε αλλάζατε θέση στο παιδί και του κάνατε και μπάνιο, η μητέρα συμμετείχε;

Μάρτυρας: Όχι.

Εισαγγελέας: Παρατηρούσε η μητέρα εάν το παιδί είναι πλυμένο και καθαρό;

Μάρτυρας: Δεν μας είχε κάνει κάποια υπόδειξη.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 30 Μαϊου

Ειδήσεις σήμερα:

Ασπρόπυργος: Έκλεψαν εταιρεία χρησιμοποιώντας το κλαρκ της!

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός πατέρας δύο παιδιών - Τον εγκατέλειψε οδηγός αυτοκινήτου

Θεσσαλονίκη: Είχαν κρύψει την ηρωίνη στη ρεζέρβα του αυτοκινήτου (εικόνες)