Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά: “Το Χαμόγελο του Παιδιού” κάνει απολογισμό 20 ετών (εικόνες)

Πλούσια η δράση του Συλλόγου και των εθελοντών του που κινητοποιούνται άμεσα σε κάθε εξαφάνιση. Συγκινεί το μήνυμα από τον παππού του μικρού Φοίβου.

«Η απώλεια, αυτό το ‘’αδύνατο’’ που αισθάνεσαι, πού να ψάξω, τί να κάνω, τί να βρω μέσα στην απεραντοσύνη…»

Λάμπης Μαυρομάτης, παππούς Φοίβου

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την 25η Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και διανύοντας τον 20ό χρόνο που βρίσκεται σταθερά, πιστοποιημένα και σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα στην Ελλάδα και διεθνώς, δίπλα σε κάθε παιδί και έφηβο που αγνοείται και την οικογένειά του, σχεδίασε και παρουσιάζει ένα οδοιπορικό στις δράσεις και υπηρεσίες που παρέχει, σε κάθε σημείο της χώρας, κάθε στιγμή.

Τι πραγματικά συμβαίνει από τη στιγμή που «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα λάβει μία κλήση και θα αναλάβει να διαχειριστεί την εξαφάνιση ενός παιδιού ή ενός ενήλικα που βρίσκεται σε κίνδυνο, μέχρι τη στιγμή που θα επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι του;

Ποιος ο ρόλος του Οργανισμού και της εξειδικευμένης επιστημονικής ομάδας του? Ποια η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία? Ποια η συμμετοχή και η αξία των διεθνών συνεργασιών? Πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή της κοινωνίας στην αναζήτηση ενός συνανθρώπου μας που αγνοείται? Πόσο καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει ο κάθε ένας και η κάθε μία από εμάς?

Και κυριότερα πως νιώθει ο παππούς ενός 4χρονου παιδιού που αγνοείται για μέρες διατρέχοντας άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά τη δημοσιογράφο Ρένα Κουβελιώτη για τη συμμετοχή της και τον κύριο Λάμπη Μαυρομάτη που μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε όταν εξαφανίστηκε ο 4χρονος εγγονός του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στη διάρκεια των 20 ετών υλοποιεί δράσεις με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που ανήκουν σε ευάλωτες και υψηλού κινδύνου ομάδες και έχει συνολικά:

διαχειριστεί την εξαφάνιση 2.018 παιδιών και εφήβων

διαχειριστεί 108.066 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

διαχειριστεί την εξαφάνιση 213 ενηλίκων (18 έως 60 ετών) που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο.

(18 έως 60 ετών) που βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο. ενεργοποιήσει το Amber Alert Hellas για 102 παιδιά

ενεργοποιήσει την Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» 104 φορές

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», το πρώτο 1ο τετράμηνο του 2023, έχει:

διαχειριστεί 4.114 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000

διαχειριστεί 101 Υποθέσεις Εξαφανίσεων 71 Παιδιών, εκ των οποίων τα 62

έχουν εντοπιστεί και πιο συγκεκριμένα τα 45 μέσα στις πρώτες 48 ώρες

ενεργοποιήσει το Amber Alert Hellas για 3 παιδιά

διαχειριστεί 35 Υποθέσεις Εξαφανίσεων Ενηλίκων

ενεργοποιήσει το Missing Alert Hellas για 26 ενήλικες που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των παιδιών και εφήβων που εξαφανίζονται συνεχίζουν να είναι έφηβα κορίτσια, ελληνικής καταγωγής, λόγω ενδοοικογενειακών προβλημάτων ή σχέσεων με το άλλο φύλο.

Επίσης, το 1ο τετράμηνο του 2023, η εξειδικευμένη ομάδα Ψυχολόγων του Οργανισμού έχει πραγματοποιήσει παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε 1.087 μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες σε σχολεία όλης της Ελλάδας.

Οδοιπορικό

Η Πρώτη Κλήση: Οι εξειδικευμένοι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που στελεχώνουν την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017 δέχονται την πρώτη κλήση στο Επιχειρησιακό Κέντρο του Οργανισμού. Εξηγείται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται μετά την πρώτη κλήση που συνήθως προέρχεται από γονιό, κάποιον οικείο ή από τις Αστυνομικές και Εισαγγελικές αρχές καθώς και οι πρώτες στιγμές που ακολουθούν, τη συναισθηματική φόρτιση και το επείγον της εξαφάνισης.

Η διερεύνηση: Την πρώτη κλήση ακολουθεί η διαδικασία διερεύνησης και των δοθέντων πληροφοριών για την καλύτερη διαχείριση της εξαφάνισης. Καθοριστικής σημασίας είναι η άριστη συνεργασία του Οργανισμού με την Ελληνική Αστυνομία, που είναι καθ’ ύλην αρμόδια, και τις υπηρεσίες της όπως η Άμεση Δράση. Φυσικά η επικοινωνία με τους οικείους του αγνοούμενου είναι συνεχής. Η ηλικία, ο χώρος, ο χρόνος, το ιατρικό ιστορικό, οι συνθήκες και οι λόγοι εξαφάνισης αποτελούν βασικούς παράγοντες για να συναποφασιστεί με τις αρμόδιες Αρχές η δημοσιοποίηση της εξαφάνισης από «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Όπως πολύ εύστοχα ανέφερε στο βίντεο και ο κύριος Λάμπης Μαυρομάτης, παππούς του Φοίβου, «Είχαμε να διαχειριστούμε δύο καταστάσεις, η μια ήταν ότι θέλαμε να θρηνήσουμε (σ.σ. την κόρη μας), και η άλλη ότι έπρεπε να σταθούμε στα πόδια μας για να βρούμε το παιδί… . Το πιο τραγικό είναι όταν ψάχνεις, όταν αμφιβάλλεις, εάν είναι ζωντανό ή όχι, όταν δεν ξέρεις και είσαι ανήμπορος και δεν ξέρεις τι να κάνεις».

Η έρευνα και η αναζήτηση: Το πιο κρίσιμο και μεγίστης σημασίας στάδιο μιας εξαφάνισης, με εχθρό τον χρόνο αλλά και τη συναισθηματική φόρτιση που επικρατεί στην οικογένεια. Ενεργοποιείται η εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα του Οργανισμού (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Διασώστες της ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Οργανισμού κ.λπ.), η οποία βρίσκεται ταυτόχρονα στο Επιχειρησιακό Κέντρο, στο πεδίο αλλά και δίπλα στην οικογένεια. Παράλληλα ενεργοποιούνται και πολύτιμοι συνεργάτες όπως οι Δημοτικές Αστυνομίες.

Εύρεση: Ο εντοπισμός του ανθρώπου που αγνοείται, μικρού και μεγάλου, είναι μία στιγμή χαράς και ανακούφισης, για την οποία φυσικά καθοριστικό ρόλο έχει παίξει η εξειδίκευση των ανθρώπων, η τεχνογνωσία, η εμπειρία και τα άριστα τεχνολογικά «εργαλεία», η συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων και κυριότερα η συμμετοχή της κοινωνίας στην προσπάθεια εντοπισμού.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρχές εντός και εκτός Ελλάδος, με το Meta (Facebook, Instagram κ.α.) ενώ παράλληλά είναι σε σταθερή και πολυετή συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά στις Η.Π.Α. (National Centre for Missing & Exploited Children - NCMEC), από το 2007 είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Global Missing Children's Network), μέλος του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC) και από το 2000 μέλος του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCE).

Αναλυτικότερα Στατιστικά Στοιχεία

Σύμφωνα να με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού:

Έτος 2022

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» δέχτηκε 9.071 κλήσεις

Διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων παιδιών – 199 παιδιά - Αύξηση 60,48% σε σχέση με το 2021

Παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε 2.370 μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες.

7 ενεργοποιήσεις του Amber Alert Hellas

5 ενεργοποιήσεις της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

Διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ενηλίκων – 167 ενήλικες – Αύξηση 106,17% σε σχέση με το 2021

55 ενεργοποιήσεις Missing Alert Hellas

3 ενεργοποιήσεις της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»

Ελληνική Αστυνομία

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας το 2022, ποσοστό ανεύρεσης αγνοούμενων παιδιών από οικίες ανέρχεται στο 95,96%. Αναλυτικότερα:

Διαχειρίστηκε 223 Υποθέσεις Εξαφανίσεων ανηλίκων

214 Ανήλικοι Βρέθηκαν

9 Ανήλικοι παραμένουν Αγνοούμενοι

Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και θύματα Eκμετάλλευσης παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children) | Διεθνές Δίκτυο για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Global Missing Children’s Network):

Στον Καναδά το 2022 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 30.480 παιδιών.

Στη Νέα Ζηλανδία κάθε χρόνο δηλώνονται οι εξαφανίσεις 11.000 ατόμων.

Στην Ολλανδία κάθε χρόνο δηλώνονται οι εξαφανίσεις 17.000 παιδιών.

Στην Ιταλία το 2022 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 1.938 παιδιών.

Στις Η.Π.Α. το 2022 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 359.094 παιδιών.

Στην Αγγλία το 2020 και το 2021 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 46.870 παιδιών.

Στη Νότια Κορέα το 2022 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 26.416 παιδιών.

Στη Γερμανία το 2021 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 83.900 παιδιών.

Στη Γαλλία το 2021 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 43.870 παιδιών.

Στην Αυστραλία το 2021 δηλώθηκαν οι εξαφανίσεις 34.000 παιδιών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά Στην Ευρώπη (MCE), ετησίως δηλώνονται 250.000 εξαφανισμένα παιδιά ?κάτι που ισοδυναμεί με την εξαφάνιση ενός παιδιού κάθε δύο λεπτά. Μόνο το 2022*, η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 δέχθηκε 70.855 κλήσεις που αφορούσαν 6.668 περιπτώσεις.

66% αφορούσε παιδιά που το έσκασαν

24% αφορούσε γονικές απαγωγές

3% αφορούσε εξαφανισμένα παιδιά κατά τη μετανάστευση

*Έκθεση "Figures and Trends 2022"

Το αντίκτυπο της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, αναφέρει η MCE, φάνηκε το περασμένο έτος, στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία καθώς αποδείχθηκε ουσιαστική και αποτελεσματική στον εντοπισμό των αγνοούμενων παιδιών θυμάτων του πολέμου, χάρη στον διασυνοριακό συντονισμό τους.

Παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε παιδιά και οικογένειας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο και ανώνυμα.

