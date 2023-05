Τοπικά Νέα

Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο είχε προκαλέσει ο νεαρός που σκοτώθηκε με μηχανή (εικόνες)

Για ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας μιλούν κάτοικοι της περιοχής, αναφερόμενοι στον 20χρονου που έχασε την ζωή του στην άσφαλτο, μήνες μετά την εμπλοκή του σε θανατηφόρο τροχαίο.

Τραγικό παιχνίδι επιφύλασσε η μοίρα σε 20χρονο, ο οποίος, την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του στην Ελ. Βενιζέλου στην Πάτρα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του flamis.gr, στα μέσα του περασμένου Αυγούστου, ο συνταξιούχος αστυνομικός Αλέκος Γιαννόπουλος πήγαινε να αγοράσει ψωμί στον γειτονικό φούρνο, στην Ακρωτηρίου και Λαγκαδά. Στην συνέχεια, ένα μηχανάκι που οδηγoύσε ένας 19χρονος, τον παρέσυρε. Ο ηλικιωμένος, δεν τα κατάφερε και έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Οδηγός της μηχανής ήταν ο Αντώνης, ο νεαρός που έχασε τη ζωή του το βράδυ της Τρίτης σε τροχαίο στη Βενιζέλου. Ο 20χρονος είχε υποστεί σοκ από εκείνο το θανατηφόρο τροχαίο με την παράσυρση πεζού.

Μάλιστα, πριν από 16 ημέρες έφυγε από την ζωή και η χήρα του συνταξιούχου αστυνομικού που είχε παρασυρθεί, 8 μήνες μετά τον θάνατο του άνδρα της. Η γυναίκα ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση εξαιτίας του θανάτου του αγαπημένου της συζύγου.

Υπενθυμίζεται, ότι ο άτυχος νεαρός, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε και «καρφώθηκε» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

