Ιωάννης Σαρμάς: Η ορκωμοσία του υπηρεσιακού Πρωθυπουργού και η παράδοση - παραλαβή στο Μαξίμου

Από το Προεδρικό Μέγαρο στο Μέγαρο Μαξίμου μετέβη ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, προκειμένου να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας ορκίστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιερώνυμο, ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, Ιωάννης Σαρμάς.

Άμεσα αναμένεται να ανακοινωθεί και η σύνθεση της υπηρεσιακής Κυβέρνησης, για την οποία από χθες ακούγονται πολλά σενάρια.

Η νέα κυβέρνηση θα ορκιστεί την Παρασκευή, στις 12:00, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά από την ορκωμοσία του, ο νέος Πρωθυπυοργός μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου παρέλαβε τα καθήκοντα του από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον υποδέχθηκε και τον καλωσόρισε εγκάρδια, ενώ του ενεχείρισε έναν φάκελο με τα εκκρεμή ζητήματα και όσα πρέπει να έχει εύκαιρα σε πρώτη ευκαιρία ο νέος Πρωθυπουργός.

Η σύγκληση της νέας Βουλής θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 28 Μαΐου, με μοναδικό αντικείμενο την ορκωμοσία των βουλευτών.

Την Δευτέρα 29 Μαΐου η εθνική αντιπροσωπεία θα κληθεί να εκλέξει προεδρείο, με τον Κώστα Τασούλα να αναμένεται να επανεκλεγεί.

Στη συνέχεια (ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας) θα ακολουθήσει η έκδοση και η θυροκόλληση στο Κοινοβούλιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την εκ νέου διάλυση της Βουλής και τον επίσημο προσδιορισμό της ημέρας διεξαγωγής της νέας εκλογικής αναμέτρησης, το πιθανότερο στις 25 Ιουνίου.

