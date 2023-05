Πολιτική

Σαρμάς σε Μητσοτάκη: Διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κενό (εικόνες)

Παρέλαβε καθήκοντα ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός μετά την ορκωμοσία του ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας. Τι συζήτησαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ορκίσθηκε ο Ιωάννης Σαρμάς, μετά την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης που έλαβε χθες από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ο κ.Σαρμάς ορκίσθηκε ενώπιον της κυρίας Σακελλαροπούλου, προεξάρχοντος της θρησκευτικής τελετής του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Ο κ. Σαρμάς μετέβη στη συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου και παρέλαβε τα πρωθυπουργικά καθήκοντα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον υποδέχθηκε στα σκαλοπάτια του κτηρίου και στην συνέχεια πέρασαν στο πρωθυπουργικό γραφείο, όπου και παρέδωσε στον κ. Σαρμά φάκελο με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. «Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καθήκοντά σας, θα ήθελα να σας παραδώσω έναν ολίγο ογκώδη φάκελο που περιλαμβάνει στοιχεία που θα βρείτε χρήσιμα, σημείωμα για τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, το σχέδιο δράσης των υπουργείων, το επιτελικό κράτος διασφαλίζει τη συνέχεια της λειτουργίας της κρατικής μηχανής», είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι πρέπει να μεριμνήσουμε η μετάβαση να γίνει με όλους τους κανόνες που η συνέπεια και η συνέχεια του κράτους επιβάλλουν. Είμαι στη διάθεσή σας».

Ο κ.Σαρμάς επισήμανε ότι «η κυβέρνηση θα είναι υπηρεσιακή, θα εφαρμόσει το νόμο έως ότου παραδώσει σε όποιον επιλέξει η λαϊκή βούληση. Διασφαλίζουμε ότι δεν θα υπάρξει κενό έως ότου έρθει ο φυσικός δικαιούχος σ' αυτό το κτήριο».

Η σύγκληση της νέας Βουλής θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 28 Μαΐου, με μοναδικό αντικείμενο την ορκωμοσία των βουλευτών.

Την Δευτέρα 29 Μαΐου η εθνική αντιπροσωπεία θα κληθεί να εκλέξει προεδρείο, με τον Κώστα Τασούλα να αναμένεται να επανεκλεγεί.

Στη συνέχεια (ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας) θα ακολουθήσει η έκδοση και η θυροκόλληση στο Κοινοβούλιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος για την εκ νέου διάλυση της Βουλής και τον επίσημο προσδιορισμό της ημέρας διεξαγωγής της νέας εκλογικής αναμέτρησης, το πιθανότερο στις 25 Ιουνίου.

Νωρίτερα ο κ. Σαρμάς, ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο ενώπιον της προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Αναλυτικά ο διάλογος μεταξύ Μητσοτάκη - Σαρμά

Κυριάκος Μητσοτάκης:Κύριε Πρόεδρε, σας υποδέχομαι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καθήκοντά σας ως υπηρεσιακός Πρωθυπουργός.

Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να σας παραδώσω έναν ολίγον ογκώδη φάκελο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει μία σειρά από στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι θα βρείτε χρήσιμα, όπως τη συνοπτική παρουσίαση των λειτουργιών και των παραχθέντων αποτελεσμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2023, ένα σημαντικό σημείωμα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, αλλά και τα κρίσιμα επιχειρησιακά ορόσημα του επόμενου τριμήνου, καθώς και τα ετήσια σχέδια δράσης των Υπουργείων.

Πιστεύω ότι καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο ότι το επιτελικό κράτος διασφαλίζει για τη συνέχεια της λειτουργίας της κρατικής μηχανής. Παρότι το Σύνταγμα προβλέπει ορισμένο χρόνο στα καθήκοντά της υπηρεσιακής κυβέρνησης -όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμένα- είστε κυβέρνηση με πλήρεις αρμοδιότητες και κατά συνέπεια πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η μετάβαση από την απερχόμενη κυβέρνηση στην υπηρεσιακή κυβέρνηση να γίνει με όλους τους κανόνες που η συνέχεια του κράτους επιβάλλει.

Οπότε και πάλι θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη στα καθήκοντά σας και προφανώς είμαι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορεί να έχετε.

Ιωάννης Σαρμάς: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Η κυβέρνηση αυτή θα είναι μια κυβέρνηση υπηρεσιακή. Θα έχει βέβαια όλες τις εξουσίες, αλλά μόνο τις εξουσίες για να εφαρμόσει τον νόμο, μέχρις ότου εδώ, στο Μαξίμου, επανέλθει πάλι αυτός που θα προέρχεται από τη λαϊκή βούληση.

Ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, ένας Πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου, ξέρει πολύ καλά ότι είναι μόνο και μόνο για να οργανώσει τις εκλογές και επίσης για να συνεχιστεί η λειτουργία της εκτελεστικής λειτουργίας και του κράτους, χωρίς να υπάρξει κενό, μέχρι να έρθει αυτός που είναι ο φυσικός δικαιούχος σε αυτό το κτήριο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή στον Ιωάννη Σαρμά. Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή που του έστειλε.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,



Επιδίωξή μου ήταν, από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης, η εμπέδωση διαδικασιών και κανόνων που θα εγγυώνται τη θεσμική μνήμη και συνέχεια στην απρόσκοπτη λειτουργία του κράτους και της δημόσιας διοίκησης. Ο νόμος για το επιτελικό κράτος υπηρετεί ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία συνέπειας και συνέχειας ώστε να υπάρχει μεσομακροπρόθεσμος πολιτικός σχεδιασμός, έγκαιρος ρυθμιστικός προγραμματισμός, αναβαθμισμένη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, λογοδοσία προς τους πολίτες και επαρκής ετοιμότητα από κάθε κυβέρνηση να ανταποκριθεί στις εθνικές και ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Στο πλαίσιο των παραπάνω καθώς και των σχετικών αρμοδιοτήτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, σας παραδίδω σήμερα με την ανάληψη των καθηκόντων σας:

α) Συνοπτική παρουσίαση του ρόλου, των λειτουργιών και των παραχθέντων αποτελεσμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης,

β) Το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής του 2023 όπως συντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4622/2019,

γ) Συνολικό σημείωμα με διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας καθώς και κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες μέλλει να εκδοθούν από τα αρμόδια Υπουργεία τον μήνα Ιούνιο.

δ) Αρχείο με τα κρίσιμα επιχειρησιακά ορόσημα του επόμενου τριμήνου των ετησίων σχεδίων δράσης των Υπουργείων.

Επιπροσθέτως, θα επιθυμούσα να σας ενημερώσω πως εντός του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αξιολόγηση του τρίτου αιτήματος της χώρας μας προς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την εκταμίευση συνολικού ύψους 1,72 δισ. Ευρώ, που αφορά το σκέλος των επιδοτήσεων του «Ελλάδα 2.0». Σε αυτό το πλαίσιο, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δύνανται να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες, αλλαγές και πράξεις της διοίκησης για τα ορόσημα και τα παραδοτέα αυτών, τα οποία κατατέθηκαν ως επιτευχθέντα από τις Ελληνικές Αρχές στις αρχές Μαΐου. Η οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση που αφορά μεταρρυθμιστικά ορόσημα πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.



Επίσης, για τον Ιούνιο προγραμματίζονται συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων των Ελληνικών Αρχών, υπό τον Συντονισμό της Γενικής Γραμματείας, με τα αντίστοιχα κλιμάκια των Ευρωπαϊκών Θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ESM), στο πλαίσιο της 3ης έκθεσης της μετα-προγραμματικής Εποπτείας, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να δημοσιευθεί στο τέλος τους τρίτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.



Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες πραγματοποιούνται συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων των Ελληνικών Αρχών με τους ομολόγους τους του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την έκθεση του άρθρου 4 του Ταμείου, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2023.



Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αυτές τις ημέρες δημοσιεύονται η Εθνική Έκθεση (Country Report) και οι Εθνικές Συστάσεις (Country Specific Recommendations) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί των οποίων θα προβεί σε σχολιασμό η ελληνική κυβέρνηση δια της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.



Τέλος, εντός του Ιουνίου θα συνεχιστούν οι συνεδριάσεις της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία της νέας αντιπυρικής περιόδου για το τρέχον έτος.



Θα ήθελα να σας ενημερώσω πως διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, και είναι στη διάθεσή σας, τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων για το 2023, αναφορά με τις εκκρεμότητες έκδοσης της δευτερογενούς νομοθεσίας κάθε Υπουργείου και αναφορά με τις παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας κάθε Υπουργείου.



Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού και ο Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, μαζί με τα στελέχη των υπηρεσιών τους, είναι στην απόλυτη διάθεση σας για την επιβοήθηση του έργου σας καθώς και για την ενημέρωσή σας για οιοδήποτε θέμα κρίνετε σκόπιμο.



Σας εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία!



Κυριάκος Μητσοτάκης





